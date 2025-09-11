Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убитый в США Кирк называл Крым частью России, а Зеленского — препятствием

Американского активиста застрелили 10 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Застреленный в США консервативный активист Чарли Кирк называл Крым частью России, а Владимира Зеленского — препятствием для мирной инициативы Вашингтона по украинскому конфликту.

В своем шоу The Charlie Kirk Show в текущем году Кирк говорил, что Крым «всегда был частью России и никогда не должен был быть передан», утверждал, что на полуострове проживают русские, которые хотят быть с РФ: «Полуостров нельзя забрать, и точка».

«Зеленский сопротивляется мирной инициативе США. Это Зеленский, кто сейчас стоит на пути потенциального мирного плана», — также отмечал активист в шоу в этом году.

Накануне, 10 сентября, Кирк, выступая с речью в одном из университетов в штате Юта, получил огнестрельное ранение в шею, а через некоторое время скончался в больнице. Подозреваемого в стрельбе задержали, но после допроса отпустили, сообщали в ФБР.

Активист поддерживал переговоры России и США, выступал за сотрудничество двух стран, а также был против предоставления помощи Украине.