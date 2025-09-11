Колумнист Гришин: Провокация Киева с дронами в Польше оказалась неэффективной

«Сколько радости было в украинском сегменте Сети! Столько её не было, наверное, даже когда сборная Украины по футболу обыграла сборную Португалии в 2019-м. Украинцы радовались беспилотникам, залетевшим в Польшу, и самыми мягкими словами по этому поводу были: “Так вам курвам и надо!” — говорится в материале.