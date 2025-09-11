Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колумнист Гришин: Провокация Киева с дронами в Польше оказалась неэффективной

Инцидент с беспилотниками в Польше рассматривается как провокация со стороны Киева. Обозреватель российского издания kp.ru Александр Гришин отметил, что событие вызвало в украинском сегменте интернета энтузиазм, сравнимый с эмоциями после футбольной победы сборной Украины над Португалией.

Источник: Life.ru

«Сколько радости было в украинском сегменте Сети! Столько её не было, наверное, даже когда сборная Украины по футболу обыграла сборную Португалии в 2019-м. Украинцы радовались беспилотникам, залетевшим в Польшу, и самыми мягкими словами по этому поводу были: “Так вам курвам и надо!” — говорится в материале.

Есть мнение, что произошедшее может быть ответом Киева на заявление президента Кароля Навроцкого о нежелании направлять войска на украинскую территорию. Власти страны провели внеочередное заседание правительства, а глава государства созвал экстренное совещание Совета национальной безопасности.

Польша после инцидента с беспилотными летательными аппаратами в своём воздушном пространстве запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН. Напомним, накануне председатель правительства Польши Дональд Туск сообщил, что воздушные границы Польши были нарушены беспилотниками. Он обвинил в случившемся РФ, однако никаких доказательств этому не привёл. В Министерстве обороны России прокомментировали ситуацию, обратив внимание на то, что дальность российских беспилотников, якобы пересёкших границу с Польшей, не превышает 700 километров.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше