В Башкирии изменят закон о приватизации госимущества

Также совершенствуются механизмы информационной открытости приватизационных процедур. Из перечня сведений, обязательных для публикации, исключаются решения о преобразовании унитарных предприятий, продаже акций за пределами России, внесении госимущества в уставные капиталы акционерных обществ и продаже по результатам доверительного управления. Эта мера, в числе прочего, направлена на минимизацию рисков включения российских юридических лиц в санкционные списки.