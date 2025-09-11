В Башкирии изменят закон о приватизации госимущества

В рамках законопроекта уточняется сфера действия республиканского законодательства о приватизации, которое более не распространяется на правоотношения, связанные с реализацией древесины, полученной при использовании земельных участков государственной собственности. Порядок её отчуждения будет установлен отдельным постановлением правительства РБ.
Также совершенствуются механизмы информационной открытости приватизационных процедур. Из перечня сведений, обязательных для публикации, исключаются решения о преобразовании унитарных предприятий, продаже акций за пределами России, внесении госимущества в уставные капиталы акционерных обществ и продаже по результатам доверительного управления. Эта мера, в числе прочего, направлена на минимизацию рисков включения российских юридических лиц в санкционные списки.
Законопроектом детализируется порядок продажи государственного имущества по минимально допустимой цене. Четко регламентируется процедура внесения задатка на счет оператора электронной площадки, устанавливаются сроки для отзыва заявок, а также определяется порядок признания победителя при поступлении одинаковых предложений о цене.
«Предлагаемые изменения направлены на достижение максимальной прозрачности и предсказуемости процедур приватизации, а также на привлечение к участию в них добросовестных и заинтересованных инвесторов. Приведение республиканского законодательства в соответствие с федеральным является своевременной и необходимой мерой», — отметила Наталья Полянская.
Законопроект рекомендован к рассмотрению на заседании Госсобрания.