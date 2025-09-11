Накануне Единого дня голосования в Татарстане наступит день тишины

Рустам Минниханов («Единая Россия») — действующий руководитель республики с 2010 года, переизбирался в 2015 и 2020 года, в его предвыборной программе — акцент на повышение качества жизни татарстанцев; Руслан Юсупов (ЛДПР) — инженер, юрист, предприниматель, депутат Госсовета РТ, ориентирован на коммуникацию с жителями и молодежью; Хафиз Миргалимов (КПРФ) — опытный политик и депутат, представитель традиционных ценностей и советской школы управления; Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — радиофизик и предприниматель, борется за социальную справедливость и интересы пенсионеров.