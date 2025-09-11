Ричмонд
Накануне Единого дня голосования в Татарстане наступит день тишины

В преддверии выборов Раиса в Татарстане в ночь с 12 на 13 сентября начинается день тишины. В этот период вся агитационная кампания прекращается. В день тишины избиратели без внешнего влияния могут обдумать свой выбор и принять решение, за кого голосовать.

Источник: ИА Татар-информ

Выборы Раиса Республики Татарстан и муниципальные выборы назначены на Единый день голосования — 14 сентября.

Напоминаем, что на пост Раиса Татарстана претендуют четыре кандидата:

Рустам МиннихановЕдиная Россия») — действующий руководитель республики с 2010 года, переизбирался в 2015 и 2020 года, в его предвыборной программе — акцент на повышение качества жизни татарстанцев; Руслан Юсупов (ЛДПР) — инженер, юрист, предприниматель, депутат Госсовета РТ, ориентирован на коммуникацию с жителями и молодежью; Хафиз Миргалимов (КПРФ) — опытный политик и депутат, представитель традиционных ценностей и советской школы управления; Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — радиофизик и предприниматель, борется за социальную справедливость и интересы пенсионеров.

Одновременно с выборами Раиса Татарстана состоятся выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому одномандатному округу № 18, а также выборы муниципальных депутатов — более 7,5 тыс. мест.

На участие в местных выборах зарегистрировано рекордное количество претендентов — свыше 11,4 тысячи человек, что обеспечивает избирателям широкий и разнообразный выбор.

На выборах представлены: «Единая Россия» (почти 5,5 тыс. кандидатов), «Новые люди» (1,5 тыс.), ЛДПР (510), КПРФ (465), «Справедливая Россия» (353), а также «Коммунисты России», Российская партия пенсионеров, «Зеленые» и «Яблоко». Движение «Татарстан — Новый век» выдвинуло 160 кандидатов. Также более 2,6 тыс. человек участвуют в выборах как самовыдвиженцы.

В Татарстане на выборах будет работать 2752 избирательных участка, они будут открыты с 7 утра до 8 вечера.

Узнать адрес ближайшего избирательного участка можно на сайте ЦИК РТ. Для этого нужно:

  • открыть вкладку «Актуальная информация»; найти раздел «Цифровые сервисы»; нажать «Найти свой избирательный участок».

Если ввести в строку домашний адрес (Республика Татарстан, город, улица, номер дома), система выдаст местоположение ближайшего избирательного участка.

Номер и адрес избирательного участка по месту регистрации также можно узнать через баннер «Выборы» на главной странице «Госуслуг».

На выборы нужно обязательно взять с собой паспорт.

