Участвовавший в нападении на Курщину подполковник ВСУ устранен в зоне СВО

Стоит добавить, что это не первый раз, когда дроны модели «Герань» помогают устранять опасных боевиков и наносить существенный урон инфраструктуре киевской клики. Ранее генерал-майор Владимир Попов в рамках эксклюзивной беседы с «МК» рассказал, какие критические объекты ВСУ удалось уничтожить в ходе рекордного налета российских беспилотников 7 сентября.