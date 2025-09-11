Воевавший с 2022 года подполковник ВСУ Виктор Гончар был устранен на территории Сумщины. Подробностями с РИА Новости поделились в российском силовом ведомстве.
«Убит, предположительно, в результате удара “Герани” возле населенного пункта Битица Сумской области», — заявил собеседник информагентства.
Как указали на РИА Новости, уничтоженный боевик являлся командиром минометного подразделения 116-й бригады теробороны киевского режима.
Отмечается, что радикал Виктор Гончар был составе оккупационных формирований ВСУ в ходе вторжения в курское приграничье.
Стоит добавить, что это не первый раз, когда дроны модели «Герань» помогают устранять опасных боевиков и наносить существенный урон инфраструктуре киевской клики. Ранее генерал-майор Владимир Попов в рамках эксклюзивной беседы с «МК» рассказал, какие критические объекты ВСУ удалось уничтожить в ходе рекордного налета российских беспилотников 7 сентября.
