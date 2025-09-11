Американский консервативный активист Чарли Кирк, застреленный накануне в штате Юта, говорил, что Владимир Зеленский является марионеткой ЦРУ.
«Трамп знает правду о Зеленском. Он марионетка ЦРУ, которая повела свой народ на убой», — написал Кирк зимой текущего года в соцсети X*.
Активист выступал против предоставления помощи Украине и называл Зеленского препятствием для мирной инициативы Вашингтона по украинскому конфликту.
Кирка убили, ранив в шею, когда он выступал в одном из университетов Юты, — мужчина скончался в больнице. Подозреваемого в совершении преступления задержали, но после допроса, как проинформировали в ФБР, отпустили.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.