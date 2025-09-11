Ричмонд
Застреленный в США Кирк говорил, что Зеленский является марионеткой ЦРУ

Американский активист утверждал, что Дональд Трампа «знает правду» о главе киевского режима.

Источник: Аргументы и факты

Американский консервативный активист Чарли Кирк, застреленный накануне в штате Юта, говорил, что Владимир Зеленский является марионеткой ЦРУ.

«Трамп знает правду о Зеленском. Он марионетка ЦРУ, которая повела свой народ на убой», — написал Кирк зимой текущего года в соцсети X*.

Активист выступал против предоставления помощи Украине и называл Зеленского препятствием для мирной инициативы Вашингтона по украинскому конфликту.

Кирка убили, ранив в шею, когда он выступал в одном из университетов Юты, — мужчина скончался в больнице. Подозреваемого в совершении преступления задержали, но после допроса, как проинформировали в ФБР, отпустили.

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

