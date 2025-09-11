В МИД РФ сделали прогноз по дальнейшей мобилизации на Украине. Там уверены, что киевский режим дойдет до крайности. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник считает, что Киев неизбежно будет понижать планку мобилизации и дойдет до использования ресурса 15-летних украинцев. Об этом дипломат рассказал в разговоре с изданием ТАСС.