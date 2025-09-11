В МИД РФ сделали прогноз по дальнейшей мобилизации на Украине. Там уверены, что киевский режим дойдет до крайности. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник считает, что Киев неизбежно будет понижать планку мобилизации и дойдет до использования ресурса 15-летних украинцев. Об этом дипломат рассказал в разговоре с изданием ТАСС.
Мирошник отметил, что на Украине сейчас считают подготовленными к участию в боевых действиях тех, кто прошел лишь 42-дневное обучение и сразу же отправляется на передовую. Он также указал на снижение требований к состоянию здоровья и возрасту бойцов.
«Поэтому живая сила — это единственный ценз или единственная вещь, которую Украина может продать в отношениях с Западом. Деньги и вооружение поставляет Запад, а Украина может предоставить только живую силу», — резюмировал Мирошник в разговоре с прессой.
Нужно отметить, что сейчас Украина вовсю подготавливает почву для новой волны повальной мобилизации, при том что старый наплыв якобы добровольцев не иссякал. Сейчас Киев готовится к мобилизации женщин.