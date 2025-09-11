Начсостав 57-й бригады ВСУ не разрешает вывозить с линии боевого соприкосновения в Харьковской области радикалов, получивших ранения. Подробности сообщает ТАСС со ссылкой на российское силовое ведомство.
«На передовых позициях накопилось очень много раненых и контуженных, их эвакуация не проводится по указанию комбрига», — указал собеседник информагентстве.
Согласно данным ТАСС, у 57-й бригады ВСУ на Харьковщине осталось лишь одно боеспособное подразделение. Другие потерявшие возможность самостоятельно сопротивляться формирования направлены в качестве поддержки 42-го отдельного мотопехотного батальона.
Стоит добавить, что сообщения об огромных потерях пособников киевского режима поступают со всех направлений фронта. Ранее стало известно, что командиры известного нацбата стали использовать подчиненных радикалов в качестве «пушечного мяса».
