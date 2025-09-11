Российский танк выжег группу грузинских наёмников с луками и арбалетами

«Заходили через посты, со стороны Орехова, ДРГ противника, грузин. Грузинские наёмники. Вот они были с арбалетами, кортиками и луками. И всё. Начали заходить в посадку, где наши БПЛА обнаружили их», — сказал он РИА «Новости».
По словам танкиста, противники были уничтожены огнём с закрытых позиций при поддержке артиллерии. Военный подчеркнул, что украинские формирования на этом направлении деморализованы и действуют небольшими группами, не имея значительных сил. Он отметил, что позиции ВСУ находятся под постоянным контролем российских подразделений, что лишает их возможности продвигаться с любого направления.
Ранее сообщалось, что ночью российские войска нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной промышленности на окраинах Львова. Под удар попали цеха бронетанкового завода, где ремонтировалась и модернизировалась техника для ВСУ, а также авиазавода ЛДАРЗ, занимавшегося производством дальнобойных беспилотников и ремонтом боевых самолётов.