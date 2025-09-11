Родион Мирошник добавил, что живая сила остается единственным ресурсом, который Украина может предложить в отношениях с Западом. По его убеждению, Зеленский будет продолжать использовать этот ресурс полностью, независимо от риторики, которую он использует во внутренней политике Украины.