Над Россией сбили 17 беспилотников. Военная операция, день 1296-й

9:02 СБУ объявила в розыск депутата Госдумы от «Единой России», двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова, сообщает ТАСС со ссылкой на базы данных украинского МВД.
8:50 Работу крупных торговых центров вновь приостановили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил Гладков. Губернатор назвал тяжелой обстановку на этих территориях из-за очередной массированной атаки беспилотников.
8:38 ? Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотников ВСУ на Белгород, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
8:23 В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, приближенного к Владимиру Зеленскому, нашли прослушку, пишет газета «Украинская правда».
8:18 Телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Сумах и Херсоне.
8:09 Президент Франции Эмманюэль Макрон провел с американским коллегой Дональдом Трампо телефонный разговор, в ходе которого они обсудили конфликт на Украине, обстановку на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Катару и инцидент с дронами в Польше, в котором премьер последней обвинил Россию.
8:04 ? За ночь средства ПВО уничтожили 17 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
Над территорией Воронежской области сбили шесть беспилотников, над территорией Белгородской — пять. По два БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Курской областей. По одному — над Липецкой и Тамбовской.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1296-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.