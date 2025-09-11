Ричмонд
Над Россией сбили 17 беспилотников. Военная операция, день 1296-й

Средства ПВО за ночь сбили 17 беспилотников над регионами России. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине и инцидент с дронами в Польше. Газета «Украинская правда» рассказала, что в доме приближенного к украинскому лидеру бизнесмена Тимура Миндича нашли прослушку. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:02 СБУ объявила в розыск депутата Госдумы от «Единой России», двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова, сообщает ТАСС со ссылкой на базы данных украинского МВД.

8:50 Работу крупных торговых центров вновь приостановили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил Гладков. Губернатор назвал тяжелой обстановку на этих территориях из-за очередной массированной атаки беспилотников.

8:38 ? Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотников ВСУ на Белгород, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

8:23 В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, приближенного к Владимиру Зеленскому, нашли прослушку, пишет газета «Украинская правда».

8:18 Телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Сумах и Херсоне.

8:15.

8:09 Президент Франции Эмманюэль Макрон провел с американским коллегой Дональдом Трампо телефонный разговор, в ходе которого они обсудили конфликт на Украине, обстановку на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Катару и инцидент с дронами в Польше, в котором премьер последней обвинил Россию.

8:04 ? За ночь средства ПВО уничтожили 17 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Над территорией Воронежской области сбили шесть беспилотников, над территорией Белгородской — пять. По два БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Курской областей. По одному — над Липецкой и Тамбовской.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1296-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

