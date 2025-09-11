Над Россией сбили 17 беспилотников. Военная операция, день 1296-й

Средства ПВО за ночь сбили 17 беспилотников над регионами России. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине и инцидент с дронами в Польше. Газета «Украинская правда» рассказала, что в доме приближенного к украинскому лидеру бизнесмена Тимура Миндича нашли прослушку. «Газета.Ru» ведет хронику событий.