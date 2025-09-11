Ричмонд
Однопалатный парламент: о реформе высказался глава Сената

Председатель Сената Маулен Ашимбаев 11 сентября 2025 года на заседании палаты высказался о запланированной в стране парламентской реформе, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: parlam.kz

8 сентября глава государства в своем Послании народу Казахстана объявил о начале работы по трансформации парламента из двухпалатного в однопалатный.

Нет сомнений, что парламентская реформа является логическим продолжением взвешенного курса президента на построение Справедливого и Сильного Казахстана. Для достижения этой цели необходимо укреплять демократические институты и механизмы. Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что такие важные изменения будут реализованы исключительно на основе открытого и всестороннего общественного обсуждения.

сказал Ашимбаев

Он подчеркнул, что окончательное решение будет принято с учетом мнения народа — посредством общенационального референдума.

В целом, нынешнее Послание президента мы воспринимаем как комплексную дорожную карту модернизации Казахстана в новую эпоху. Наша главная цель — дальнейшее развитие независимого государства и повышение благосостояния народа. Поэтому мы должны объединить все усилия для реализации всех инициатив президента, направленных на устойчивое развитие Казахстана. Уверен, что наша совместная работа на этом пути будет успешной и плодотворной.

добавил спикер Сената