Однопалатный парламент: о реформе высказался глава Сената

В целом, нынешнее Послание президента мы воспринимаем как комплексную дорожную карту модернизации Казахстана в новую эпоху. Наша главная цель — дальнейшее развитие независимого государства и повышение благосостояния народа. Поэтому мы должны объединить все усилия для реализации всех инициатив президента, направленных на устойчивое развитие Казахстана. Уверен, что наша совместная работа на этом пути будет успешной и плодотворной.