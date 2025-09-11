Марочко сообщил о продвижении к важному городу на севере ДНР

Российские военные продвигаются к городу Северску в Донецкой Народной Республики с южного направления. Об этом сообщил РИА Новости военный аналитик Андрей Марочко.
Он рассказал, что за последние дни армия РФ заняла новые позиции в Федоровке и продвинулась в населенном пункте Переездное, где российские бойцы контролируют примерно 50% поселка.
Также российские войска продвигаются в районах населенных пунктов Выемка и Новоселовка. Все они находятся южнее Северска. Так, расстояние между Переездным и Северском составляет около 9 км по прямой.
Марочко подчеркнул, что все подразделения армии РФ, которые действуют на данном участке, выполняют боевую задачу по освобождению Северска.
Ранее стало известно, сколько ВС РФ осталось зачистить от ВСУ территории ЛНР.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.