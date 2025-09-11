Выборы в маслихаты пройдут в Казахстане

Согласно правилам, прием документов от кандидатов продлится до 18:00 часов 25 сентября. Регистрация завершится в 18:00 часов 30 сентября. Агитационная работа начнётся после завершения регистрации и будет идти с 30 сентября по 25 октября. Итоги станут известны не позднее 1 ноября 2025 года.