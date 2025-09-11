Ричмонд
Выборы в маслихаты пройдут в Казахстане

Центральная избирательная комиссия назначила на 26 октября 2025 года довыборы депутатов областных, городских и районных маслихатов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Информация появилась на официальном сайте ЦИК РК.

Голосование состоится в 16 из 20 регионов страны.

В Астане, Алматы, Шымкенте и области Жетысу области довыборы не предусмотрены.

В остальных областях информация размещена в следующих регионах:

  • Алматинская область — маслихат Уйгурского района
  • область Абай — маслихаты Аксуатского, Бородулихинского, Жарминского, Кокпектинского районов и района Маканшы
  • Акмолинская область — маслихат города Косшы и Шортандинского района
  • Актюбинская область — маслихаты города Актобе, Байганинского, Иргизского, Кагалинского, Уилского, Хромтауского и Шалкарского районов
  • Атырауская область — Жылыойский, Индерский и Макатский районы
  • Восточно-Казахстанская область — маслихат Зайсанского района
  • Жамбылская область — маслихаты Жуалынского и Меркенского районов
  • Западно-Казахстанская область — Каратобинский и Сырымский районы
  • Карагандинская область — маслихаты Караганды, Сарань и Бухар-Жырауского района
  • Костанайская область — областной маслихат
  • Кызылординская область — городской маслихат Кызылорды и Жалагашский район
  • Мангистауская область — Мангистауский областной маслихат
  • Павлодарская область — маслихаты Экибастуза, Аксу, Актогайского, Баянаульского районов и района Теренколь
  • Северо-Казахстанская область — областной маслихат
  • Туркестанская область — маслихаты города Туркестан, Келесского, Ордабасинского и Сайрамского районов
  • Область Улытау — маслихаты городов Сатпаев и Каражал.  

Согласно правилам, прием документов от кандидатов продлится до 18:00 часов 25 сентября. Регистрация завершится в 18:00 часов 30 сентября. Агитационная работа начнётся после завершения регистрации и будет идти с 30 сентября по 25 октября. Итоги станут известны не позднее 1 ноября 2025 года.