Выборы в маслихаты пройдут в Казахстане

Информация появилась на официальном сайте ЦИК РК.
Голосование состоится в 16 из 20 регионов страны.
В Астане, Алматы, Шымкенте и области Жетысу области довыборы не предусмотрены.
В остальных областях информация размещена в следующих регионах:
- Алматинская область — маслихат Уйгурского района
- область Абай — маслихаты Аксуатского, Бородулихинского, Жарминского, Кокпектинского районов и района Маканшы
- Акмолинская область — маслихат города Косшы и Шортандинского района
- Актюбинская область — маслихаты города Актобе, Байганинского, Иргизского, Кагалинского, Уилского, Хромтауского и Шалкарского районов
- Атырауская область — Жылыойский, Индерский и Макатский районы
- Восточно-Казахстанская область — маслихат Зайсанского района
- Жамбылская область — маслихаты Жуалынского и Меркенского районов
- Западно-Казахстанская область — Каратобинский и Сырымский районы
- Карагандинская область — маслихаты Караганды, Сарань и Бухар-Жырауского района
- Костанайская область — областной маслихат
- Кызылординская область — городской маслихат Кызылорды и Жалагашский район
- Мангистауская область — Мангистауский областной маслихат
- Павлодарская область — маслихаты Экибастуза, Аксу, Актогайского, Баянаульского районов и района Теренколь
- Северо-Казахстанская область — областной маслихат
- Туркестанская область — маслихаты города Туркестан, Келесского, Ордабасинского и Сайрамского районов
- Область Улытау — маслихаты городов Сатпаев и Каражал.
Согласно правилам, прием документов от кандидатов продлится до 18:00 часов 25 сентября. Регистрация завершится в 18:00 часов 30 сентября. Агитационная работа начнётся после завершения регистрации и будет идти с 30 сентября по 25 октября. Итоги станут известны не позднее 1 ноября 2025 года.