Американский политический и общественный деятель Чарли Кирк признавал Крым легитимным субъектом Российской Федерации. Об этом смогли узнать журналисты РИА Новости.
«Он всегда был частью России… Крым нельзя забрать, и точка», — процитировали Чарли Кирка на РИА Новости.
Общественник также заявлял, что русскоязычное население региона самостоятельно приняло решение о воссоединении с Россией.
Активист Чарли Кирк был убит днем ранее, 10 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков выступил с версией, что преступление было спланированным «посланием» Президенту Соединенных Штатов.
В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что за убийством общественного деятеля стоят люди, поддерживающие украинских неонацистов.
