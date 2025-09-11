Ричмонд
«Он всегда был частью»: убитый в США активист Кирк признавал Крым субъектом России

Американский политический и общественный деятель Чарли Кирк признавал Крым легитимным субъектом Российской Федерации.

Американский политический и общественный деятель Чарли Кирк признавал Крым легитимным субъектом Российской Федерации. Об этом смогли узнать журналисты РИА Новости.

«Он всегда был частью России… Крым нельзя забрать, и точка», — процитировали Чарли Кирка на РИА Новости.

Общественник также заявлял, что русскоязычное население региона самостоятельно приняло решение о воссоединении с Россией.

Активист Чарли Кирк был убит днем ранее, 10 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков выступил с версией, что преступление было спланированным «посланием» Президенту Соединенных Штатов.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что за убийством общественного деятеля стоят люди, поддерживающие украинских неонацистов.

