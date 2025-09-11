Шавкат Мирзиёев встретился с губернатором Санкт-Петербурга — подробности

Речь шла о расширении взаимовыгодного узбекско-российского сотрудничества, прежде всего реализации проектов экономической кооперации и программ культурно-гуманитарного обмена с Северной столицей РФ.
Стороны отметили рост показателей взаимного товарооборота.
Товарооборот между Узбекистаном и Санкт-Петербургом может достичь $1 млрд.
По итогам прошлого года объемы экспортно-импортных операций на уровне регионов увеличились на 20%.
Ведется работа по запуску деятельности Делового центра в столице Узбекистана.
Идет подготовка проекта строительства «Петербургского квартала» на территории Нового Ташкента.
В ходе нынешнего визита российской делегации стороны подписали дорожную карту по реализации 23 проектов кооперации в таких направлениях, как металлургия, приборостроение, дорожное строительство, фармацевтика и здравоохранение, пищевая отрасль, сельское хозяйство, логистика и другие сферы.
Поддержаны конкретные предложения по расширению практического сотрудничества в области развития частной медицины, образования, коммунального хозяйства, цифровых технологий, миграции и туризма".
Важное внимание уделили продолжению активных гуманитарных контактов и регулярной организации совместных культурных мероприятий.
Также достигнута договоренность обеспечить результативное проведение второго заседания Совета регионов двух стран в октябре текущего года.
Делегация правительства Северной столицы РФ во главе с Александром Бегловым находится в республике с официальным визитом. Цель — укрепление существующих и установление новых деловых и культурных связей.