Шавкат Мирзиёев встретился с губернатором Санкт-Петербурга — подробности

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Речь шла о расширении взаимовыгодного узбекско-российского сотрудничества, прежде всего реализации проектов экономической кооперации и программ культурно-гуманитарного обмена с Северной столицей РФ.

Стороны отметили рост показателей взаимного товарооборота.

Товарооборот между Узбекистаном и Санкт-Петербургом может достичь $1 млрд.

По итогам прошлого года объемы экспортно-импортных операций на уровне регионов увеличились на 20%.

Ведется работа по запуску деятельности Делового центра в столице Узбекистана.

Идет подготовка проекта строительства «Петербургского квартала» на территории Нового Ташкента.

В ходе нынешнего визита российской делегации стороны подписали дорожную карту по реализации 23 проектов кооперации в таких направлениях, как металлургия, приборостроение, дорожное строительство, фармацевтика и здравоохранение, пищевая отрасль, сельское хозяйство, логистика и другие сферы.

Поддержаны конкретные предложения по расширению практического сотрудничества в области развития частной медицины, образования, коммунального хозяйства, цифровых технологий, миграции и туризма".

говорится в сообщении

Важное внимание уделили продолжению активных гуманитарных контактов и регулярной организации совместных культурных мероприятий.

Также достигнута договоренность обеспечить результативное проведение второго заседания Совета регионов двух стран в октябре текущего года.

Делегация правительства Северной столицы РФ во главе с Александром Бегловым находится в республике с официальным визитом. Цель — укрепление существующих и установление новых деловых и культурных связей.

