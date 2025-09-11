Удары по участникам переговоров о перемирии убили надежду на возвращение заложников

Премьер-министр Катара заявил, что Биньямин Нетаньяху «уничтожил всякую надежду» для оставшихся заложников в Газе после невиданного удара Израиля по участникам переговоров от палестинского движения ХАМАС в Дохе во вторник.
В интервью CNN в среду Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим аль Тани назвал смертельный удар по столице Катара актом «государственного террора». В результате нападения Израиля накануне погибли шесть членов ХАМАС, которые вели переговоры о прекращении огня при посредничестве США и других стран Персидского залива.
«Он должен предстать перед судом», — сказал аль-Тани об израильском премьер-министре.
Как напоминает The Guardian, Нетаньяху вызывающе отреагировал на международную критику в связи с этим нападением, включая даже заявление Белого дома о том, что «односторонние бомбардировки» внутри Катара якобы «не способствуют достижению целей Израиля или Америки».
В видеообращении Нетаньяху обвинил Катар в укрывательстве террористов и заявил, что оставляет за собой право продолжать атаки в будущем. «Я говорю Катару и всем странам, которые укрывают террористов, вы либо изгоняете их, либо привлекаете к ответственности, — заявил израильский премьер. — Потому что, если вы этого не сделаете, это сделаем мы».
Аль-Тани обвинил Нетаньяху в «пустой трате» времени Катара на проведение переговоров между Израилем и ХАМАСОМ и заявил, что его страна пересмотрит «все» в отношении своей роли посредника в конфликте.
«Я встречался с семьей одного из заложников утром в день нападения, — сказал аль-Тани. — Они рассчитывают на это посредничество в прекращении огня, у них нет другой надежды на этот счет. “думаю, что то, что Нетаньяху сделал вчера, он просто уничтожил всякую надежду для этих заложников”.
Другие официальные лица Израиля также резко отреагировали на публичную критику в связи с этим ударом на фоне сомнений в том, что ракеты, выпущенные самолетами ВВС Израиля, поразили какие-либо из их основных целей.
В среду министр обороны еврейского государства Исраэль Кац предупредил, что «длинная рука» Израиля будет действовать против своих врагов где угодно.
«Им негде спрятаться», — написал Кац в соцсети, добавив: «Все, кто принимал участие в массовых убийствах 7 октября, будут привлечены к полной ответственности. Любой, кто осуществляет террор против Израиля, пострадает».
Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил Fox News, что если бы в результате удара не погибли лидеры ХАМАСА, то удар увенчался бы успехом «в следующий раз».
Катар, близкий союзник США, проводит переговоры, направленные на обеспечение прекращения огня в войне в Газе, и играет ключевую роль в качестве посредника. Сообщалось, что лидеры ХАМАС встретились, чтобы обсудить новое предложение о прекращении огня, выдвинутое президентом США Дональдом Трампом.
В своем посте в социальной сети Трамп настаивал на том, что он якобы не играл никакой роли в нападении. «Это было решение, принятое премьер-министром Нетаньяху, это не было моим решением», — уверяет он в своей социальной сети Truth. По словам Трампа, его администрация будто бы пыталась предупредить Катар о нападении, но, «к сожалению, было слишком поздно».
В заявлении ХАМАС говорится, что все его лидеры в безопасности, но, как сообщается, пять членов организации более низкого ранга были убиты. Высокопоставленный израильский чиновник признал в среду, что оптимизм по поводу успеха ударов ослабевает.
Катар заявил, что в результате нападения был убит один из его сотрудников службы безопасности, и обвинил Израиль в «государственном терроризме».
В среду Израиль вновь задействовал свои военно-воздушные силы, нанеся удар по Йемену, отмечает The Guardian. Телеканал «Аль-Масира», которым управляет движение ополченцев-хуситов, контролирующее большую часть территории страны, сообщил, что был нанесен удар по министерству обороны в столице страны Сане. Армейское радио Израиля сообщило, что среди целей были штаб-квартиры и военные лагеря хуситов.
Даже премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил нападение в Катаре, заявив, что Израиль нарушил суверенитет Катара и не сделал «ничего для обеспечения мира, которому привержены Великобритания и многие наши союзники».
Россия и Китай также осудили теракт, а региональные лидеры отправились в Катар в знак солидарности.
В Израиле нападение на Катар вызвало торжество, но также и тревогу среди семей заложников, удерживаемых в Газе, которые заявили, что опасаются за судьбу своих близких после 23 месяцев конфликта.
Напомним, что война была спровоцирована нападением ХАМАСА на Израиль в октябре 2023 года, в ходе которого боевики убили 1200 человек, в основном мирных жителей, и похитили 250 человек. Из них 48 заложников остаются в Газе, но считается, что в живых осталось меньше половины, отмечает The Guardian.
Последовавшее за этим израильское наступление привело к гибели более 64 000 палестинцев, в основном гражданских лиц, ранению более 150 000 человек и превращению большей части Газы в руины.
Последовательные опросы общественного мнения показали широкую поддержку в Израиле соглашения о прекращении войны и освобождении заложников, в то время как Нетаньяху обвиняли в затягивании конфликта в политических целях.
Катар провел несколько раундов непрямых переговоров между Израилем и ХАМАСОМ в Дохе и помог заключить два недолговечных перемирия при участии США и Египта в качестве посредников.
Андреас Криг, старший преподаватель Королевского колледжа Лондона, назвал это «ударом в самое сердце регионального посредничества», который Вашингтон не смог предотвратить. «Это показывает, что Трамп не в состоянии на самом деле проводить в жизнь проводимую им политику, которая была основана на посредничестве», — сказал он.
ХАМАС, который правил Газой почти два десятилетия, но сегодня контролирует лишь отдельные районы, в субботу в очередной раз заявил, что освободит всех заложников, если Израиль согласится прекратить войну и вывести свои войска из Газы. Нетаньяху же настаивает на заключении всеобъемлющего соглашения, которое предусматривало бы немедленное освобождение всех заложников, разоружение ХАМАСА и изгнание лидеров боевиков.