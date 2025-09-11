Удары по участникам переговоров о перемирии убили надежду на возвращение заложников

«Я встречался с семьей одного из заложников утром в день нападения, — сказал аль-Тани. — Они рассчитывают на это посредничество в прекращении огня, у них нет другой надежды на этот счет. “думаю, что то, что Нетаньяху сделал вчера, он просто уничтожил всякую надежду для этих заложников”.