Командир бригады ВСУ запретил эвакуацию раненых с передовой

Командир 56-й бригады ВСУ запретил эвакуировать раненых и контуженных с передовой. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«Командование ВСУ продолжает стачивать последний боеспособный батальон 57-й отдельной мотопехотной бригады. Другие подразделения бригады используются в качестве “доноров” для 42-го отдельного мотопехотного батальона», — сказал собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что на переднем крае скопилось большое количество раненых и контуженных, эвакуация которых приостановлена по приказу командира бригады.

Ранее боец ВС РФ рассказал, как ВСУ прячутся за спинами детей в Купянске. По его словам, также украинские бойцы занимают здания, где находятся мирные жители, прекрасно понимая, что российские военные не будут открывать огонь по гражданским.