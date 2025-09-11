«Командование ВСУ продолжает стачивать последний боеспособный батальон 57-й отдельной мотопехотной бригады. Другие подразделения бригады используются в качестве “доноров” для 42-го отдельного мотопехотного батальона», — сказал собеседник РИА «Новости».
Он отметил, что на переднем крае скопилось большое количество раненых и контуженных, эвакуация которых приостановлена по приказу командира бригады.
Ранее боец ВС РФ рассказал, как ВСУ прячутся за спинами детей в Купянске. По его словам, также украинские бойцы занимают здания, где находятся мирные жители, прекрасно понимая, что российские военные не будут открывать огонь по гражданским.