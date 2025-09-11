Красноярский край утвердил программу технологического развития до 2030 года

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
На заседании президиума Правительства Красноярского края под председательством губернатора Михаила Котюкова обсудили ход реализации региональной программы научно-технологического развития. Напомним, край в 2024 году стал одним из первых субъектов РФ, принявших подобный стратегический документ.
Согласно программе, к 2030 году планируется увеличить долю внутренних затрат на исследования и разработки до 2% от ВРП, а также обеспечить рост численности специалистов этой сферы на 25% по сравнению с 2023 годом.
Министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин сообщил, что ключевой задачей является создание условий для закрепления исследователей в регионе. Он отметил, что программа является «живым документом», который постоянно актуализируется с учетом федеральных инициатив, предложений индустриальных партнеров и научных достижений.
В рамках реализации программы уже создана АНО «Мастерская технологического лидерства» для координации предприятий и научных организаций, ведется создание технопарка в сфере высоких технологий, реализуется проект по вовлечению университетского сообщества в предпринимательскую деятельность.
Губернатор Михаил Котюков подчеркнул, что вопросы технологического лидерства возведены Президентом России в ранг национальных целей развития. Он отметил, что Красноярский край одним из первых регионов разработал собственную программу технологического развития, и теперь важно обеспечить постоянный мониторинг достижения ключевых показателей:
"Президент возвёл вопросы технологического лидерства в ранг национальных целей развития России. Красноярский край одним из первых регионов в стране разработал свою собственную программу технологического развития. Мы делаем первые шаги, и важно понимать, удается ли нам выдерживать тот темп, который мы сами себе наметили, какие уже есть решения и есть ли сложности.
Программа включает 176 мероприятий, еще 21 находится на рассмотрении. Определены 13 проектов-лидеров, которые реализуют промышленные предприятия и научные организации края в области космических технологий, БПЛА, продовольственной безопасности, автоматизации, здравоохранения и энергетики.