Отстойное место: «Еврокомиссия кинула Молдову, отказав ей в начале переговоров о вступлении в ЕС»

"Вообще-то в ЕС-овской иерархии Европарламент находится на уровне плинтуса, — пишет политолог Виктор Жосу. — Он нужен евробюрократам только для того, чтобы создавать самим себе видимость легитимности. В отличие от лидеров стран-членов ЕС, которые избираются гражданами, этих не избирает никто, просто утверждаются списком на заседании Европарламента. Один раз в пять лет голосуют за Урсулу — и на этом функция евродепутатов исчерпана.