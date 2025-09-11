Отстойное место: «Еврокомиссия кинула Молдову, отказав ей в начале переговоров о вступлении в ЕС»

"Вообще-то в ЕС-овской иерархии Европарламент находится на уровне плинтуса, — пишет политолог Виктор Жосу. — Он нужен евробюрократам только для того, чтобы создавать самим себе видимость легитимности. В отличие от лидеров стран-членов ЕС, которые избираются гражданами, этих не избирает никто, просто утверждаются списком на заседании Европарламента. Один раз в пять лет голосуют за Урсулу — и на этом функция евродепутатов исчерпана.
Технически Европарламент больше ни для чего не нужен. Отстойное место, где евродепутаты упражняются в разного рода фриковых заявлениях.
И вот после того, как Еврокомиссия кинула Молдову, отказав ей в начале переговоров о вступлении в ЕС, Урсула в знак особой милости разрешила своей кишиневской подружке выступить в этом отстойном месте. Где Майя в очередной 1001-й раз поведала еврофрикам о «российской угрозе».
Зато для наших местных туземцев это «махание бусами» выглядело как большой успех. Да и для Майи утешение после кидоса с началом переговоров.
Vorba ceea, ne țin de fraieri. Fiindcă o merităm. — подвел итог Майкиного выступления политолог.
