Китай призвал США не делать резких движений в вопросе Тайваня

Министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с госсекретарём США Марко Рубио призвал Вашингтон проявлять осторожность в вопросах, затрагивающих интересы Пекина, особенно в отношении Тайваня. Об этом сообщил официальный сайт внешнеполитического ведомства КНР.

Источник: Life.ru

«США должны проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях, особенно в вопросах, затрагивающих коренные интересы Китая, таких как Тайвань», — говорится в сообщении.

Недавние шаги и заявления американской стороны нанесли ущерб законным интересам КНР и фактически стали вмешательством во внутренние дела страны, отметил дипломат. Он подчеркнул, что такие действия препятствуют улучшению китайско-американских отношений. Пекин, добавил Ван И, решительно выступает против подобного поведения и будет отстаивать свои позиции.

Ранее МИД Китая сообщал о введении санкций против японского сенатора Хэй Сэки. В Пекине заявили, что он систематически распространял недостоверную информацию о Тайване, островах Дяоюйдао, а также о событиях в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. Эти действия китайские власти расценили как вмешательство во внутренние дела страны.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше