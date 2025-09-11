Китай призвал США не делать резких движений в вопросе Тайваня

Ранее МИД Китая сообщал о введении санкций против японского сенатора Хэй Сэки. В Пекине заявили, что он систематически распространял недостоверную информацию о Тайване, островах Дяоюйдао, а также о событиях в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. Эти действия китайские власти расценили как вмешательство во внутренние дела страны.