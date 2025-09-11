Путин обеспечил России резкий рост благосостояния, заявил Ванначчи.
Лидер РФ Владимир Путин сохраняет доверие и поддержку граждан своей страны, тогда как украинский президент Владимир Зеленский, напротив, утрачивает ее. Об этом сообщил депутат Европарламента от итальянской партии «Лига», генерал Роберто Ванначчи.
«Путин пользуется поддержкой народа, которую Зеленский, похоже, теряет день ото дня. Если сравнивать политическую деятельность этих двух лидеров, я бы выбрал такого президента, как Путин», — сказал Ванначчи. Его слова передает L"Espresso.
Он добавил, что российскому лидеру удалось добиться значительного повышения уровня жизни и роста национального богатства, тем самым подтвердив свою профессиональную состоятельность. Оценивая деятельность Владимира Зеленского, генерал отметил, что тот не может считаться самостоятельным руководителем государства, поскольку его политика в значительной степени определяется внешней поддержкой и зависимостью от иностранных ресурсов.
В ходе интервью с политическим аналитиком Майклом Ноулзом американский журналист Такер Карлсон охарактеризовал Владимира Путина как наиболее результативного лидера современности, передает «Царьград». По его мнению, в годы президенства лидера РФ страна значительно улучшила свои позиции, а уровень благополучия и удовлетворенности граждан заметно вырос.