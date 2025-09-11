Губернатор Челябинской области Текслер провел личный прием граждан

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел личный прием граждан, в ходе которого рассмотрел ключевые вопросы развития региона. Было принято решение о капитальном ремонте автомобильной дороги Теренкуль — Бродокалмак — Алабуга с вводом в эксплуатацию 3,6 км в 2025 году и еще 6 км в 2026 году.