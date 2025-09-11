Ричмонд
Губернатор Челябинской области Текслер провел личный прием граждан

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел личный прием граждан, в ходе которого рассмотрел ключевые вопросы развития региона. Было принято решение о капитальном ремонте автомобильной дороги Теренкуль — Бродокалмак — Алабуга с вводом в эксплуатацию 3,6 км в 2025 году и еще 6 км в 2026 году.

Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области

Мы в целом в регионе ведем большой объем ремонтных работ.

сказал губернатор

Деревня Бурино Кунашакского округа будет обеспечена высокоскоростным интернетом (не ниже 10 Мбит/с) и мобильной связью до конца 2025 года силами ПАО «Ростелеком». Для Чебаркуля до 30 октября будет закуплен снегоход и оборудование для создания лыжных трасс. Также губернатор поручил проработать вопрос строительства лыжероллерной трассы вблизи города.

Для деревни Левашева Аргаяшского округа в 2026 году запланировано строительство газопровода протяженностью 8,9 км, который обеспечит газом 250 домовладений. В Копейске дети-сироты и жители аварийного жилья получат квартиры в новом доме по улице Короленко до конца года. Все озвученные вопросы взяты на личный контроль главы региона.