Губернатор Челябинской области Текслер провел личный прием граждан

Мы в целом в регионе ведем большой объем ремонтных работ.
Деревня Бурино Кунашакского округа будет обеспечена высокоскоростным интернетом (не ниже 10 Мбит/с) и мобильной связью до конца 2025 года силами ПАО «Ростелеком». Для Чебаркуля до 30 октября будет закуплен снегоход и оборудование для создания лыжных трасс. Также губернатор поручил проработать вопрос строительства лыжероллерной трассы вблизи города.
Для деревни Левашева Аргаяшского округа в 2026 году запланировано строительство газопровода протяженностью 8,9 км, который обеспечит газом 250 домовладений. В Копейске дети-сироты и жители аварийного жилья получат квартиры в новом доме по улице Короленко до конца года. Все озвученные вопросы взяты на личный контроль главы региона.