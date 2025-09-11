Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Технопарк Astana Hub и Парк инновационных технологий объединят в Казахстане

АСТАНА, 11 сен — Sputnik. Сенат одобрил поправки по вопросам поддержки инновационной деятельности и государственной статистики.

Источник: Sputnik.kz

Новые нормы, сообщили парламентарии, направлены на создание единого инновационного кластера, устранение дублирующих функций и масштабирование успешных проектов Astana Hub.

Поправки помогут объединить международный технопарк Astana Hub и Парк инновационных технологий в единый кластерный фонд, а также снизить расходы государства за счёт расширения самоокупаемости Фонда, включая членские взносы участников.

Кроме того, законопроект предусматривает внедрение механизма оценки эффективности мер господдержки и конкурсного отбора при софинансировании венчурных фондов и «Единого окна Национальной инновационной системы», чтобы централизовать поддержку и прозрачность процедур.

А еще документ устанавливает новые требования к операторам связи по предоставлению обезличенных данных для нужд статистики.

Закон, подчеркнули сенаторы, позволит консолидировать инструменты поддержки инновационной сферы, способствуя экономическому росту и развитию венчурного рынка.