Технопарк Astana Hub и Парк инновационных технологий объединят в Казахстане

Новые нормы, сообщили парламентарии, направлены на создание единого инновационного кластера, устранение дублирующих функций и масштабирование успешных проектов Astana Hub.
Поправки помогут объединить международный технопарк Astana Hub и Парк инновационных технологий в единый кластерный фонд, а также снизить расходы государства за счёт расширения самоокупаемости Фонда, включая членские взносы участников.
Кроме того, законопроект предусматривает внедрение механизма оценки эффективности мер господдержки и конкурсного отбора при софинансировании венчурных фондов и «Единого окна Национальной инновационной системы», чтобы централизовать поддержку и прозрачность процедур.
А еще документ устанавливает новые требования к операторам связи по предоставлению обезличенных данных для нужд статистики.
Закон, подчеркнули сенаторы, позволит консолидировать инструменты поддержки инновационной сферы, способствуя экономическому росту и развитию венчурного рынка.