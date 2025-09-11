Ричмонд
В Европе братскую России страну обвинили в создании «шпионской сети»

В ходе совместной операции нескольких стран Центральной Европы была выявлена предполагаемая «белорусская шпионская сеть», в которую, как сообщается, входил бывший заместитель главы молдавской разведки.

В ходе совместной операции нескольких стран Центральной Европы была выявлена предполагаемая «белорусская шпионская сеть», в которую, как сообщается, входил бывший заместитель главы молдавской разведки.

В заявлении Евроюста, говорится, что этот координационный орган Европейского союза в области уголовного правосудия работал с румынскими, чешскими и венгерскими властями над «задержанием лица, подозреваемого в государственной измене путем передачи государственных секретов». Чехия выслала белорусского дипломата из-за этого дела, как и Молдавия, пишет The Guardian.

Евроюст не назвал главного подозреваемого, но венгерское новостное агентство Telex назвало его Александру Баланом, бывшим заместителем главы разведывательной службы Молдавии некоторое время ее связным в Киеве. Молдавский чиновник подтвердил, что арестованным был Балан, отмечает далее The Guardian.

Евроюст утверждал, что подозреваемый якобы провел две встречи в Будапеште в 2024 и 2025 годах с офицерами КГБ, белорусской разведывательной службы, где он получил деньги и инструкции. «Эти встречи угрожали национальной безопасности Румынии», — говорится в сообщении ведомства.

Молдавия, которой руководит проевропейски настроенный президент Майя Санду, оказалась в центре борьбы между Россией и Западом за влияние, утверждает The Guardian. На прошлогоднем референдуме страна с небольшим перевесом проголосовала за будущее членство в ЕС, ипарламентские выборы в этой стране должны состояться в конце этого месяца.

Не ясно, какую информацию Балан мог предоставить белорусам, констатирует сразу стало. После ухода со службы в разведывательной службе Молдавии он был активным участником конференций по безопасности в различных европейских странах.

Источник в европейской разведке сообщил, что белорусский КГБ «в основном сосредоточен на белорусской диаспоре в Европе», где базируются многие оппозиционные политические силы, но добавил, что, возможно, «помогал русским проводить операции в Европе».

В пятницу в Беларуси должны начаться крупные совместные военные учения с Россией, напоминает The Guardian. Однако в то же время Минск предпринял новую попытку дипломатического сближения с США, а Лукашенко позиционирует себя как возможного посредника между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Михал Куделка, глава службы безопасности BIS в Праге, заявил, что открытые границы внутри европейской Шенгенской зоны затрудняют контрразведывательным органам пресекать разведывательную работу российских и белорусских агентов. «Чтобы успешно противостоять этой враждебной деятельности в Европе, нам необходимо ограничить передвижение аккредитованных дипломатов из России и Беларуси в пределах Шенгенской зоны», — говорится в заявлении представителя враждебной страны.

Аналитический центр iSANS, базирующийся в Варшаве, назвал имя высланного из Чехии дипломата Николаем Дукштой и сообщил, что он якобы был штатным сотрудником КГБ и работал под прикрытием в качестве советника по административным вопросам в посольстве Беларуси в Праге. Источник в чешских органах безопасности подтвердил, что Дукшта был высланным дипломатом.

