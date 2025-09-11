В Европе братскую России страну обвинили в создании «шпионской сети»

Аналитический центр iSANS, базирующийся в Варшаве, назвал имя высланного из Чехии дипломата Николаем Дукштой и сообщил, что он якобы был штатным сотрудником КГБ и работал под прикрытием в качестве советника по административным вопросам в посольстве Беларуси в Праге. Источник в чешских органах безопасности подтвердил, что Дукшта был высланным дипломатом.