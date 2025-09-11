Тимур Магинский переизбран главой Находки на новый срок

Тимур Магинский был переизбран на пост главы Находкинского городского округа на очередном заседании Думы, которое прошло в среду, 10 сентября. Депутаты тайным голосованием избрали его на новый срок в пять лет, подтвердив доверие действующему мэру, возглавляющему муниципалитет с 2020 года.
Единственным соперником Магинского стал директор муниципального предприятия «Находка — Водоканал» Евгений Лембет, который в своём обращении к депутатам выразил поддержку кандидатуре действующего главы. Он подчеркнул достижения Магинского за предыдущие пять лет, в том числе ремонт образовательных учреждений и развитие социальной сферы, и призвал коллег проголосовать за продолжение начатых работ.
После объявления результатов голосования Магинский поблагодарил депутатов за оказанное доверие и обозначил свои приоритеты на новый срок. Среди главных задач названа помощь семьям участников специальной военной операции и реабилитация ветеранов. В числе планов на предстоящие годы — создание комфортных условий для бизнеса и инвестиций, развитие городской среды, а также укрепление сферы образования, культуры и спорта.
Торжественная церемония вступления в должность назначена на пятницу, 12 сентября.