Тимур Магинский переизбран главой Находки на новый срок

Единственным соперником Магинского стал директор муниципального предприятия «Находка — Водоканал» Евгений Лембет, который в своём обращении к депутатам выразил поддержку кандидатуре действующего главы. Он подчеркнул достижения Магинского за предыдущие пять лет, в том числе ремонт образовательных учреждений и развитие социальной сферы, и призвал коллег проголосовать за продолжение начатых работ.