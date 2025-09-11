Консервативный активист из США Чарли Кирк, застреленный на мероприятии в штате Юта, ранее говорил, что смерть от огнестрельного оружия является необходимым злом для сохранения в Штатах права на хранение и ношение.
«Стоит, к сожалению, понести потери в несколько смертей от огнестрельного оружия каждый год, — заявлял он на публике в апреле 2023 года. — Ради того, чтобы у нас была Вторая поправка, защищающая наши другие права». «Это разумное решение, — добавил он. — Оно рационально». Комментарии были сделаны через неделю после массового убийства в школе в Нашвилле.
Кирк был ранен в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Впоследствии он скончался в больнице.
Известно, что он выступал против предоставления американской военной помощи Киеву от США и называл Крым частью РФ.