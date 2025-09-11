WSJ: Трамп в разговоре с Нетаньяху назвал «неразумной» его атаку на ХАМАС в Дохе

Такую информацию приводит газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что Трамп заявил об атаке Израиля на территорию союзника США, который выступил посредником на переговорах по урегулированию конфликта в Газе.
«Трамп заявил Нетаньяху, что решение атаковать политических лидеров ХАМАС в Дохе, столице Катара, было неразумным», — говорится в материале.
Ранее премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что Доха ждёт действий Трампа вслед за осуждением атаки Израиля.
