Катар обвинил Израиль в «трусливом нападении»

Слова премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинившего Катар в «укрывательстве террористов», безрассудны, говорится в заявлении катарского МИДа. Израиль 9 сентября нанес удар по офису ХАМАС в Дохе.

Источник: РБК

В ведомстве считают, что таким образом Нетаньяху хочет «оправдать трусливое нападение», а также «явные угрозы нарушения государственного суверенитета в будущем».

Премьер «полностью осознает», что штаб-квартиру ХАМАС решили разместить в Катаре в рамках посреднических усилий, запрошенных Соединенными Штатами и Израилем, добавили в министерстве. Ведомство указало, что переговоры с группировкой всегда велись в присутствии делегаций обеих стран и при международной поддержке.

«Намеки Нетаньяху на то, что Катар тайно укрывал делегацию ХАМАС, — это отчаянная попытка оправдать преступление, осуждаемое всем миром», — считает МИД.

В Дохе сообщили, что вместе с партнерами будут работать над тем, чтобы «обеспечить привлечение Нетаньяху к ответственности и положить конец его безрассудным и безответственным действиям».

Нетаньяху накануне предупредил Катар, что он должен либо выслать членов политбюро ХАМАС, либо предать их суду: «Потому что если вы этого не сделаете, это сделаем мы». Комментируя критику многих стран из-за удара по Дохе, премьер сравнил нападение на Израиль 7 октября 2023 года с терактами в США 11 сентября 2001 года. После них Соединенные Штаты «пообещали преследовать террористов, где бы они ни находились», и поспособствовали принятию резолюции СБ ООН о запрете странам укрывать у себя боевиков, заявил Нетаньяху. Израиль, по словам политика, перенял этот подход. Он обвинил Катар в финансировании ХАМАС.

Премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдель Рахман бен Джассим Аль Тани назвал действия Израиля предательством и «государственным терроризмом» и заявил, что Нетаньяху «уничтожил всякую надежду» на освобождение израильских заложников, удерживаемых ХАМАС.

.

