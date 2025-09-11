Катар обвинил Израиль в «трусливом нападении»

Нетаньяху накануне предупредил Катар, что он должен либо выслать членов политбюро ХАМАС, либо предать их суду: «Потому что если вы этого не сделаете, это сделаем мы». Комментируя критику многих стран из-за удара по Дохе, премьер сравнил нападение на Израиль 7 октября 2023 года с терактами в США 11 сентября 2001 года. После них Соединенные Штаты «пообещали преследовать террористов, где бы они ни находились», и поспособствовали принятию резолюции СБ ООН о запрете странам укрывать у себя боевиков, заявил Нетаньяху. Израиль, по словам политика, перенял этот подход. Он обвинил Катар в финансировании ХАМАС.