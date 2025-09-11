Катар обвинил Израиль в «трусливом нападении»

В ведомстве считают, что таким образом Нетаньяху хочет «оправдать трусливое нападение», а также «явные угрозы нарушения государственного суверенитета в будущем».
Премьер «полностью осознает», что штаб-квартиру ХАМАС решили разместить в Катаре в рамках посреднических усилий, запрошенных Соединенными Штатами и Израилем, добавили в министерстве. Ведомство указало, что переговоры с группировкой всегда велись в присутствии делегаций обеих стран и при международной поддержке.
В Дохе сообщили, что вместе с партнерами будут работать над тем, чтобы «обеспечить привлечение Нетаньяху к ответственности и положить конец его безрассудным и безответственным действиям».
Нетаньяху накануне предупредил Катар, что он должен либо выслать членов политбюро ХАМАС, либо предать их суду: «Потому что если вы этого не сделаете, это сделаем мы». Комментируя критику многих стран из-за удара по Дохе, премьер сравнил нападение на Израиль 7 октября 2023 года с терактами в США 11 сентября 2001 года. После них Соединенные Штаты «пообещали преследовать террористов, где бы они ни находились», и поспособствовали принятию резолюции СБ ООН о запрете странам укрывать у себя боевиков, заявил Нетаньяху. Израиль, по словам политика, перенял этот подход. Он обвинил Катар в финансировании ХАМАС.
Премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдель Рахман бен Джассим Аль Тани назвал действия Израиля предательством и «государственным терроризмом» и заявил, что Нетаньяху «уничтожил всякую надежду» на освобождение израильских заложников, удерживаемых ХАМАС.
