Песков раскрыл, чем для Путина является «Сириус»

Сейчас в Сириусе близится к концу строительство второй очереди комплекса университета, куда войдут 100 новых лабораторий и центр проведения доклинических исследований. Так же там организуют дополнительную инфраструктуру для проведения исследований в области палеогенетики, экологии и вопросов изменения климата. Площадь нового лабораторного комплекса будет соразмерна трем футбольным полям (около 18 тысяч кв.метров). Завершение строительства намечено на середину 2026 года.