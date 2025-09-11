Песков раскрыл, чем для Путина является «Сириус»

Президент России Владимир Путин держит развитие университета «Сириус» под контролем и воспринимает его как личный проект. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сириус», собственно, находится в процессе празднования своего десятилетия. Много сделано, задумка президента, реализацию он держит под своим контролем, действительно, воспринимает как такой личный проект", — цитирует слова представителя Кремля РИА Новости.
Владимир Путин посетил лаборатории научно-технологического университета «Сириус» в минувший вторник, 9 сентября. Главе государства рассказали о разработке лекарственных препаратов, о технологии тактильной обратной связи от виртуальных предметов и других исследованиях.
Сейчас в Сириусе близится к концу строительство второй очереди комплекса университета, куда войдут 100 новых лабораторий и центр проведения доклинических исследований. Так же там организуют дополнительную инфраструктуру для проведения исследований в области палеогенетики, экологии и вопросов изменения климата. Площадь нового лабораторного комплекса будет соразмерна трем футбольным полям (около 18 тысяч кв.метров). Завершение строительства намечено на середину 2026 года.