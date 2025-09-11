Ричмонд
В Непале возобновились беспорядки

ДЖАКАРТА, 11 сен — РИА Новости. У здания штаба армии в Катманду произошли столкновения различных групп, называющих себя представителями движения «Поколение Z», пишет портал Kathmandu Post.

Источник: AP 2024

По данным СМИ, беспорядки начались на фоне переговоров о назначении экс-председателя Верховного суда Непала Сушилы Карки временным премьер-министром.

«Протестующие настаивали на том, чтобы на эту должность был назначен именно их кандидат, а не Карки. Многие из этих группировок активно поддерживали мэра Дхарана Харку Сампанга», — говорится в статье.

Некоторые манифестанты высказывали недовольство индийскими журналистами, освещавшими происходящее. Также вмешалась непальская армия, пытаясь разогнать толпу и восстановить порядок у ворот штаба.

Протесты в Непале

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность крупных соцсетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ «Революция поколения Z».

В столкновениях с полицией погибли 22 человека, сотни получили ранения. Позже правительство сняло запрет на работу соцсетей в Непале, но протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии «Непальский конгресс» и здание парламента.

Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали на вертолетах. Главу Минфина Бишну Прасада Пауделя избили участники протестов.

Накануне вечером командование армии страны в координации с другими силовыми структурами развернуло войска и взяла на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов.

