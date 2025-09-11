Чарли Кирк — новый мученик Америки: зачем республиканцам понадобился свой «белый Мартин Лютер Кинг»

В США в последние недели произошли два громких преступления.10 сентября мишенью пока неизвестных преступников стал республиканец Чарли Кирк — давний сторонник действующего президента, выступавший с лекцией в университете штата Юта.
За несколько недель до этого, 22 августа, в трамвае города Шарлотт (Северная Каролина) рецидивист Декарлос Браун, афроамериканец с богатым криминальным прошлым, смертельно ранил украинку Ирину Заруцкую. По совокупности прежних преступлений Браун давно должен был находиться в тюрьме, но, как отмечалось, его неоднократно отпускали, ограничиваясь формальными мерами наказания. Дональд Трамп тогда возложил ответственность за трагедию на демократов, заявив, что именно их политика нежелания изолировать преступников из-за расового фактора привела к гибели женщины.
Если в истории с Брауном и Заруцкой можно было услышать оправдания в духе «внезапного срыва психики», который никто якобы не мог предвидеть, то нападение на Кирка носило явно политический характер. Он открыто выступал против поддержки Украины и настаивал на восстановлении добрососедских отношений с Россией. Его убийство выглядело символичным: пуля в шею была выпущена прямо под баннером с лозунгом «американское возвращение», напоминает «Блокнот».
Чарли Кирк был глубоко религиозным человеком, верным семьянином и политиком, не запятнанным расистскими взглядами. Его знали как доброжелательного и честного человека, проповедовавшего традиционные ценности.
После трагедии Дональд Трамп в обращении к нации назвал Кирка великим и даже легендарным, выразив искренние соболезнования его родным и близким.
Илон Маск уже заявил, что политические левые, подразумевая в первую очередь Демократическую партию, превратились в «партию убийств». Дональд Трамп потребовал немедленно казнить преступника, хотя остаётся неясным, имеет ли он законные основания требовать подобного до решения суда. Между тем, личность нападавшего до сих пор окончательно не установлена. Первоначально полиция задержала пожилого сторонника демократов, но впоследствии выяснилось, что это был не тот человек. Спецслужбы штата Юта работают в авральном режиме, поиски продолжаются.
Трамп, комментируя трагедию, отметил, что его администрация намерена выявить всех участников и пособников этого преступления, а также любые организации, которые прямо или косвенно поддерживают подобные акции политического насилия.
В России уже сравнивают нынешние действия американского президента с репрессиями 1937 года. Более того, звучат конспирологические версии, согласно которым убийство Чарли Кирка могло быть организовано структурами, связанными с самим Белым домом. Такая версия исходит из предположения, что подобный инцидент может быть использован как предлог для запуска масштабных репрессий. Не случайно убийство в Юте сравнивают с загадочной гибелью Сергея Кирова, ближайшего союзника Сталина, после которой в Советском Союзе развернулись массовые чистки управленческого аппарата. Трамп, как считают аналитики, намерен «закрутить гайки» в отношении демократов, и значительная часть американского общества готова поддержать эти меры.
По мнению политолога Марата Баширова, американским республиканцам требовалась фигура, подходящая на роль идола. Дональд Трамп, несмотря на харизму и политический вес, для этого не подходил. Венс выглядел достойным кандидатом, однако не хватало образа мученика, которого можно превозносить. При этом Трампа, как отмечал эксперт, элиты консервативного и промышленного лагеря возвели на вершину политического олимпа вовсе не для того, чтобы затем позволить демократам и глобалистам-финансистам легко его свергнуть.
С этой позиции Чарли Кирк выглядел идеальным символом. Он представлял собой пример консерватора: женат, воспитывал двоих детей, возглавлял студенческое движение Turning Point USA, которое сам же и создал. Уроженец Чикаго, он открыто выступал против расовой теории, утверждая, что миграционная политика демократов нацелена на постепенное сокращение белого населения в стране. Скептически относился к «зелёной повестке», настаивал на сохранении добычи полезных ископаемых и отрицал решающее влияние человека на климатические изменения. Критикуя ковидную пропаганду, он одновременно подчёркивал, что Россия не является угрозой для Европы, а конфликт на Украине называл пограничным вопросом, при этом заявляя, что куда более значимой проблемой остаётся южная граница с Мексикой.
«В общем, из него легко сделать нового белого Мартина Лютера Кинга. Республиканцы разгромят демократов на выборах губернаторов и выборах в Конгресс в 26 году — это неизбежно, если сами не сделают ошибку. А я сильно сомневаюсь, что они её совершат», — уверен Марат Баширов.