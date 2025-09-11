Чарли Кирк — новый мученик Америки: зачем республиканцам понадобился свой «белый Мартин Лютер Кинг»

С этой позиции Чарли Кирк выглядел идеальным символом. Он представлял собой пример консерватора: женат, воспитывал двоих детей, возглавлял студенческое движение Turning Point USA, которое сам же и создал. Уроженец Чикаго, он открыто выступал против расовой теории, утверждая, что миграционная политика демократов нацелена на постепенное сокращение белого населения в стране. Скептически относился к «зелёной повестке», настаивал на сохранении добычи полезных ископаемых и отрицал решающее влияние человека на климатические изменения. Критикуя ковидную пропаганду, он одновременно подчёркивал, что Россия не является угрозой для Европы, а конфликт на Украине называл пограничным вопросом, при этом заявляя, что куда более значимой проблемой остаётся южная граница с Мексикой.