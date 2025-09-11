Неблагодарная Камала Харрис разнесла «безрассудного» Байдена

В своих новых мемуарах Камала Харрис называет решение президента-демократа Джо Байдена добиваться переизбрания «безрассудством». Бывшая вице-президент США в некоторых вопросах отступает от своей типично лояльной публичной позиции.
Камала Харрис в своих новых мемуарах называет решение Джо Байдена добиваться переизбрания в 2024 году «безрассудством» и подвергает сомнению суждения бывшего президента, одновременно рассказывая о своем собственном разочаровании из-за того, что ее маргинализировали в администрации.
В опубликованных в СМИ в среду отрывках из своих мемуаров «107 дней», рассказывающих о ее президентской кампании, Камала Харрис в некоторых моментах отступает от своей типично лояльной публичной позиции, отмечает The Guardian.
Экс-вице-президент США пишет, как чувствовала себя отодвинутой на второй план в Белом доме, когда глава ее администрации боролся за то, чтобы она не стояла «как растение в горшке» на мероприятиях, а администрация не смогла защитить ее от нападок Fox News, назвав ее «наемницей DEI» (речь о либеральном проекте «Разнообразие, равенство и инклюзивность». — «МК»).
О решении Байдена баллотироваться на второй срок Харрис пишет: «Было ли это благородством или безрассудством? Оглядываясь назад, я думаю, что это было безрассудство. Ставки были просто слишком высоки. Это был не тот выбор, который следовало оставить на усмотрение индивидуального эго, личных амбиций. Это должно было быть чем-то большим, чем личное решение».
По словам Харрис, как вице-президент, она чувствовала себя пойманной в безвыходное положение: она не могла отговорить Байдена от участия в выборах, не проявив при этом личной заинтересованности.
«И из всех людей в Белом доме я была в худшем положении, чтобы убедить его отказаться от участия в выборах, — пишет она. — Я знала, что он сочтет это невероятно своекорыстным, если я посоветую ему не баллотироваться. Он бы воспринял это как неприкрытое честолюбие, возможно, как ядовитую нелояльность, даже если бы моим единственным посланием было: не позволяй другому парню победить».
Харрис описывает, как Белый дом с уважением относится к принятию Байденом решений, утверждая: «Это решение Джо и Джилл». Мы все повторяли это как мантру, как будто были загипнотизированы".
Приведенные выдержки свидетельствуют о разочаровании Харрис тем, что она называет систематической маргинализацией в администрации Байдена. В одном из примеров она пишет, что руководителю ее аппарата Лоррейн Воулз «постоянно приходилось отстаивать мою роль на мероприятиях: “Она не собирается стоять там, как растение в горшке. Дайте ей две минуты на выступление. Пусть представит президента”.
Харрис добавляет: «Когда Fox News критиковали меня за все, начиная с моего смеха и заканчивая тоном голоса, за то, с кем я встречалась, когда мне было за 20, или утверждали, что я “на службе у DEI”, Белый дом редко отказывался от моего резюме: два срока подряд я была окружным прокурором, лучшим полицейским во втором по величине министерстве юстиции в Соединенных Штатах, сенатором, представляющим каждого восьмого американца».
Несмотря на то что в Белом доме была «огромная команда связистов» и проводились ежедневные брифинги для прессы, пишет Харрис, «добиться чего-либо положительного о моей работе или какой-либо защиты от лживых нападок было практически невозможно».
Она рассказала, как смотрела речь Байдена в Овальном кабинете, в которой он объявил о своем выходе из предвыборной гонки: «Прошло почти девять минут из 11-минутного выступления, прежде чем он упомянул меня».
Камала Харрис, однако, защищает умственные способности Байдена во время его президентства, объясняя его трудности возрастной усталостью, а не снижением когнитивных способностей.
«Многие люди хотят раскрутить историю о каком-то большом заговоре в Белом доме, чтобы скрыть немощь Джо Байдена. Вот правда, какой я ее пережила, — пишет она. — Джо Байден был умным парнем с большим опытом и глубокими убеждениями, способным выполнять обязанности президента. В свои худшие дни он проявлял больше знаний, больше здравого смысла и гораздо больше сострадания, чем Дональд Трамп в свои лучшие дни».
«Но в 81 год Джо устал, — продолжает Харрис. — Именно тогда его возраст проявился в физических и словесных спотыканиях».
Она предполагает, что плохое выступление Байдена на дебатах было связано с его графиком. «Я не думаю, что стоит удивляться, что провал дебатов произошел сразу после двух последовательных поездок в Европу и перелета на западное побережье для участия в благотворительном мероприятии в Голливуде».
Харрис добавляет: «Я не верю, что это была недееспособность. Если бы я верила в это, я бы так и сказала. Как бы я ни была лояльна к президенту Байдену, я еще более лояльна к своей стране».
Мемуары будут опубликованы 23 сентября, и Харрис объявила о книжном туре, охватывающем 15 городов, включая поездки в Великобританию и Канаду, отмечает The Guardian.