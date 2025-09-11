Отобранный президентом-лузером Макроном премьер дал невыполнимое обещание

Новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню обещает «полностью порвать» с политикой прошлого. Сейчас 39-летний Лекорню сталкивается с трудной задачей: заручиться достаточной поддержкой расколотого парламента для принятия бюджета.
Новоиспеченный глава правительства Франции Себастьен Лекорню пообещал «полностью порвать» с политикой прошлого, сменив непопулярного центриста Франсуа Байру, который был отстранен от должности на этой неделе из-за предлагаемого сокращения бюджета.
Как подчеркивает The Guardian, 39-летний Лекорню, который говорил, что ключевым подходом является «смирение», теперь сталкивается с трудной задачей заручиться достаточной поддержкой расколотого парламента Франции для принятия бюджета, если он хочет избежать быстрого смещения так же, как Байру, а до него — правого Мишеля Барнье, который продержался всего три месяца.
«Мы доберемся туда, нет невозможного пути», — заявил Лекорню в среду.
Лекорню стал уже третьим премьер-министром Франции всего за один год, поскольку страна переживает период нестабильности и политического кризиса с тех пор, как президент-центрист Эммануэль Макрон пошел на провальную авантюру и назначил досрочные выборы в прошлом году, которые не привели к искомому результату.
Французский парламент по-прежнему разделен между тремя блоками: левыми, крайне правыми и центристскими, без явного большинства. Бюджет на следующий год должен быть согласован в течение ближайших недель, несмотря на то, что политические партии находятся в противоречии.
Лекорню, который на посту министра обороны в течение последних трех лет был известен своей работой по увеличению военных расходов Франции, сказал: «Нам придется измениться, быть более творческими и серьезными в нашем подходе к работе с оппозицией». Он сказал, что необходимы глубокие изменения не только в методах работы, но и в сути политики.
Премьер Лекорню сказал, что обратится к Франции «в ближайшие дни», чтобы объяснить свой подход, который, как он пообещал, будет отличаться от прежнего. Ожидается, что ему потребуется несколько недель, чтобы сформировать новое правительство. Новый премьер-министр начал встречаться с партийными лидерами, когда десятки тысяч протестующих провели в среду Национальный день демонстраций, забаррикадировав дороги и собравшись в центрах городов, а 80 000 полицейских были развернуты по всей Франции.
Лекорню считается олицетворением преемственности, а не перемен. Он был правым в партии Николя Саркози, прежде чем присоединиться к центристам Макрона восемь лет назад. Политик считается одним из самых преданных союзников лузера Макрона, поскольку находится в правительстве с момента первого избрания Макрона в 2017 году.
Себастьен Лекорню настолько близок к лузеру Макрону, что его называют «духовным сыном Макрона». Оппозиционные партии, которые хотели радикальной смены курса от нового премьер-министра, предупредили в среду, что они по-прежнему настроены крайне критически, и неверный шаг может привести к отставке Лекорню в результате вотума недоверия.
Гаэль Слиман из социологического агентства Odoxa комментирует телеканалу France 5, что опрос общественного мнения о назначении Лекорню показал, что у него самый низкий рейтинг среди всех новых премьер-министров за последние годы.
Борис Валло, глава парламентской фракции социалистов, отмечает: «Он был членом правительства, которое было свергнуто на этой неделе. Вы можете оценить наш скептицизм. Чего требует французский народ, так это смены политики».
Левая партия «Непокоренная Франция» объявила о немедленном выражении недоверия Лекорню в парламенте, но пока без поддержки других партий. Задача Лекорню состоит в том, чтобы, по крайней мере, убедить большинство оппозиционных партий воздержаться от его отстранения в результате вотума недоверия, констатирует The Guardian.
Жордан Барделла из ультраправой партии «Национальное объединение» предупредил, что Лекорню находится «в очень опасном положении». По его словам, если не будет доказательств реальных изменений в политике, будет вынесен вотум недоверия, и Лекорню «падет». Барделла подчеркивает: «Я боюсь, что Макрон в очередной раз сделал выбор в пользу нестабильности».
Себастьен Шену, вице-президент партии Ле Пен, сказал, что было бы «очень удивительно», если бы Лекорню, союзник Макрона, «порвал с политикой Макрона».