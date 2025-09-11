Возвращение блудного сына: запасной принц Гарри все же встретился с отцом

Принц Гарри впервые за почти два года встретился с британским королем Карлом Третьим лицом к лицу. Встреча в Кларенс-Хаусе состоялась после того, как герцог Сассекский выразил надежду на примирение со своей семьей в мае.
Принц Гарри встретился с королем Карлом III в Кларенс-хаусе в среду, это была их первая личная встреча за 19 месяцев, пишет The Guardian.
Частное чаепитие в Лондоне, которое длилось 54 минуты, состоялось после того, как герцог Сассекский публично выразил надежду на примирение со своей семьей в интервью Би-би-си в мае.
Гарри проехал через ворота в среду днем после того, как ранее был занят в Центре изучения взрывных травм при Имперском колледже Лондона.
40-летний «запасной принц» прибыл в Кларенс-Хаус на черном Range Rover в 17:20 и уехал в 18:14, после чего в среду вечером у него была назначена встреча.
На вопрос, как себя чувствовал его отец, Гарри ответил: «Да, он великолепен, спасибо».
На приеме, где он встретился со спонсорами и сторонниками, герцог выступил с речью и начал с шутки о своем долгом путешествии через столицу из-за забастовки в лондонском метро.
«Я думаю, что все это немного затянулось, так что на данный момент вы все в ударе — что с самого начала было частью плана, — застряли здесь», — сказал он.
Король, который все еще проходит курс лечения от рака, прибыл в Лондон из Балморала, Абердиншир, в среду, в предпоследний день четырехдневной поездки своего младшего сына в Великобританию, отмечает The Guardian.
В понедельник Гарри возложил венок и цветы в Виндзорском замке в память о своей бабушке Елизавете II в третью годовщину ее смерти, а затем посетил церемонию вручения премии WellChild awards в Лондоне в качестве мецената благотворительного фонда.
В последний раз мятежный принц видел своего отца в феврале 2024 года, когда тот приехал из своего дома в Калифорнии в Великобританию, чтобы повидаться с королем после того, как ему поставили диагноз «рак».
Предыдущая встреча этой пары состоялась менее чем через 24 часа после объявления о состоянии здоровья короля, и на ней не было жены Гарри, герцогини Сассекской, и их двоих детей.
Отношения между герцогом и его отцом стали напряженными после комментариев, сделанных в интервью Опре Уинфри, его документальном фильме Netflix и автобиографии Spare.
Гарри, который ушел с поста члена королевской семьи в 2020 году, по-прежнему не общается со своим 43-летним братом Уильямом, который в среду посетил новый центр психического здоровья в Кардиффе во Всемирный день предотвращения самоубийств, напоминает The Guardian.
Король Карл, по словам Гарри, умолял своих сыновей во время напряженной встречи после похорон герцога Эдинбургского в 2021 году: «Пожалуйста, мальчики. Не омрачайте мои последние годы».
Старшие помощники короля и Гарри были сфотографированы вместе в июле в Лондоне, и это событие, как сообщается, стало первым шагом на пути к налаживанию контактов между двумя семьями.
Как отмечает The Guardian, король Карл III примет Дональда Трампа в Виндзорском замке во время второго государственного визита президента США в Соединенное Королевство на следующей неделе.