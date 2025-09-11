Ричмонд
В Европарламенте сравнили положение Путина и Зеленского

Итальянский генерал и член Европарламента от партии «Лига» Роберто Ванначчи высказался о положении президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в украинском конфликте. Его слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на журнал L'Espresso.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

По оценке Ванначчи, Владимир Путин сохраняет высокий уровень народной поддержки, в то время как Владимир Зеленский, напротив, её стремительно теряет.

Если сравнивать политическую деятельность этих двух лидеров, я бы выбрал такого президента, как Путин.

Роберто Ванначчи
генерал, депутат Европарламента от итальянской партии «Лига» (цитата по «Ленте.ру»)

По словам генерала, в результате грамотных и взвешенных решений Путина благосостояние в России резко возросло. Зеленский же не обладает полным суверенитетом в управлении Украиной, так как его решения зависят от поддержки иностранных государств.

Ранее Зеленский назвал условие для встречи с Путиным, подчеркнув свою готовность к диалогу, но не на территории России. Он отметил, что это условие он довел до президента США Дональда Трампа.

