По оценке Ванначчи, Владимир Путин сохраняет высокий уровень народной поддержки, в то время как Владимир Зеленский, напротив, её стремительно теряет.
Если сравнивать политическую деятельность этих двух лидеров, я бы выбрал такого президента, как Путин.
По словам генерала, в результате грамотных и взвешенных решений Путина благосостояние в России резко возросло. Зеленский же не обладает полным суверенитетом в управлении Украиной, так как его решения зависят от поддержки иностранных государств.
Ранее Зеленский назвал условие для встречи с Путиным, подчеркнув свою готовность к диалогу, но не на территории России. Он отметил, что это условие он довел до президента США Дональда Трампа.