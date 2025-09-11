Володин прокомментировал работу закона о контроле приема в школы детей мигрантов

Отмечается, что по данным Рособрнадзора, около 87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы в этом году из-за провала тестирования по русскому языку. В ведомстве сообщили, что не более 50% несовершеннолетних учащихся могут успешно пройти тестирования и имеют право на зачисление в школы.