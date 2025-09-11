Володин прокомментировал работу закона о контроле приема в школы детей мигрантов

Закон, обязывающий детей мигрантов проходить тестирование на знание русского языка перед поступлением в школу, успешно функционирует. Его положения способствуют улучшению учебного процесса. Об этом рассказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во время заседания.
«Это результат работы нового закона. Нормы которого направлены в первую очередь на гармонизацию учебного процесса в классе, социальную адаптацию каждого ребенка, успешное освоение школьной программы. Без знания русского языка достичь этого невозможно», — резюмировал Володин в своей речи.
Отмечается, что по данным Рособрнадзора, около 87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы в этом году из-за провала тестирования по русскому языку. В ведомстве сообщили, что не более 50% несовершеннолетних учащихся могут успешно пройти тестирования и имеют право на зачисление в школы.
Ранее KP.RU сообщил, что только 13% детей мигрантов могут выучить русский язык в должной мере, которого достаточно для поступления в школу.