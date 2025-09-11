В Польше признали неготовность к конфликту с Россией

Ментцен отметил, что в случае противостояния с российской армией Польша не сможет оказать сопротивления. «Мы потратили десятки миллиардов долларов на оружие, которого не будет у нас через несколько лет, а когда оно у нас появится, какая от него будет польза?» — приводит слова представителя «Конфедерации» «Лента.ру» со ссылкой на издание Politico.
Политик уточнил, что польская армия отстала от России в сфере разработки дронов и их использовании, между тем роль беспилотников в вооруженных конфликтах революционно усилилась и теперь влияет на ход военных действий. Politico также обращает внимание на то, что военные эксперты в Польше тоже признают превосходство ВС РФ в развитии технологий БПЛА.
Российские беспилотники стали главной темой в СМИ Польши после инцидента с нарушением воздушного пространства страны 10 сентября. Тогда глава польского правительства Дональд Туск заявил, что границы страны пересекли российские БПЛА, а Польша запросила срочно созвать заседание Совета безопасности ООН. В Минобороны РФ опровергли утверждения польской стороны о возможном нарушении воздушного пространства страны российскими дронами.