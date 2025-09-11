Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше признали неготовность к конфликту с Россией

Польша не обладает достаточным арсеналом современного оружия для гипотетического конфликта с Россией. Об этом заявил представитель коалиции правых партий «Конфедерация» Славомир Ментцен, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ментцен отметил, что в случае противостояния с российской армией Польша не сможет оказать сопротивления. «Мы потратили десятки миллиардов долларов на оружие, которого не будет у нас через несколько лет, а когда оно у нас появится, какая от него будет польза?» — приводит слова представителя «Конфедерации» «Лента.ру» со ссылкой на издание Politico.

Политик уточнил, что польская армия отстала от России в сфере разработки дронов и их использовании, между тем роль беспилотников в вооруженных конфликтах революционно усилилась и теперь влияет на ход военных действий. Politico также обращает внимание на то, что военные эксперты в Польше тоже признают превосходство ВС РФ в развитии технологий БПЛА.

Российские беспилотники стали главной темой в СМИ Польши после инцидента с нарушением воздушного пространства страны 10 сентября. Тогда глава польского правительства Дональд Туск заявил, что границы страны пересекли российские БПЛА, а Польша запросила срочно созвать заседание Совета безопасности ООН. В Минобороны РФ опровергли утверждения польской стороны о возможном нарушении воздушного пространства страны российскими дронами.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше