Гайдукевич: у Польши есть три причины нагнетать истерию с блуждающими дронами

Первое — чтобы оправдать любые агрессивные действия в отношении России и Беларуси, они нагнетают обстановку. Второе — деньги. Совсем недавно стало известно, что Латвия потратила огромные деньги на укрепление границы с Беларусью. А Польша хочет еще больше денег, чтобы давали Брюссель и США, Трамп что-то не спешит тратить на них деньги, а тут визг с утра — нас чуть ли не бомбят, дайте денег. И третье — это протесты во Франции, в Польше тоже огромное количество внутренних проблем, и для того, чтобы как-то отвлекать внимание, нужен образ врага и вот такие шоу-представления.