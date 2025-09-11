Гайдукевич: у Польши есть три причины нагнетать истерию с блуждающими дронами

Как известно, сначала Польша приняла решение закрыть границу с Беларусью на время проведения учений «Запад 2025», хотя известно, что эти учения, проходят ежегодно, никому не угрожают, кроме того, в этом году их отнесли от границы и сократили масштаб с учетом мирных инициатив по Украине, но польское шоу на этом не закончилось ― в ночь на среду Польша задействовала авиацию НАТО, закрыла два аэродрома, потому что над ее территорией пролетели несколько дронов с Украины, напоминает хронологию событий собеседник Sputnik.
Сразу обвинили кого в этом? Россию и Беларусь. А потом что выясняется — оказывается, белорусская сторона предупреждала польскую и литовскую стороны о том, что будут лететь неуправляемые дроны, которые идут с Украины, и более того белорусская ПВО сбила несколько таких беспилотников, как всегда, защищая Европу, которая сама себя защитить не в состоянии. Но шоу продолжилось дальше ― Польша запросила консультации с НАТО.
По мнению политика, у польской стороны есть как минимум три причины для нагнетания истерии вокруг истории с заблудшими беспилотниками.
Первое — чтобы оправдать любые агрессивные действия в отношении России и Беларуси, они нагнетают обстановку. Второе — деньги. Совсем недавно стало известно, что Латвия потратила огромные деньги на укрепление границы с Беларусью. А Польша хочет еще больше денег, чтобы давали Брюссель и США, Трамп что-то не спешит тратить на них деньги, а тут визг с утра — нас чуть ли не бомбят, дайте денег. И третье — это протесты во Франции, в Польше тоже огромное количество внутренних проблем, и для того, чтобы как-то отвлекать внимание, нужен образ врага и вот такие шоу-представления.
На самом деле это обычное политическое шоу, у которого есть еще одна причина, обострившаяся после переговоров Путина и Трампа на Аляске, это нежелание брюссельских и европейских элит к мирным переговорам, все эти усилия направлены на срыв мирных переговоров и мирных инициатив по Украине, отмечает политик.