12 сентября стартует трехдневное голосование по выборам губернатора Иркутской области

В Братске будет открыто для голосования 96 избирательных участков. Проголосовать по месту жительства можно с 08:00 до 20:00 12, 13 или 14 сентября. Для этого необходимо иметь при себе паспорт. Ранее в Братск поступили 160 850 бюллетеней для голосования.
В качестве кандидатов на выборы губернатора Иркутской области региональный избирком зарегистрировал четырех человек. Все они идут на выборы от политических партий. Это Игорь Кобзев («Единая Россия»), Виктор Галицков (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия — За правду»), Сергей Левченко (КПРФ).
На прошлых выборах губернатора в 2020 году явка в Братске составила около 24% от общего числа избирателей. Это более 40,5 тысяч человек.
Кроме выборов главы региона, в ряде муниципальных образований пройдут выборы глав и депутатов. В частности, в Братском районе состоятся досрочные выборы мэра города Вихоревки. На должность главы местной администрации претендуют 6 человек. Галина Дударева, Николай Качан и Елена Романова зарегистрированы в качестве самовыдвиженцев, еще три кандидата представляют политические партии: Александр Макаров («Единая Россия»), Сергей Москалев («Справедливая Россия — За правду»), Виктор Шерпак (ЛДПР).