Депутат Европейского парламента от итальянской партии «Лига» генерал Роберто Ванначчи заявил о различии в уровне народной поддержки лидеров России и Украины. По его словам, Владимир Путин пользуется поддержкой народа, в то время как глава киевского режима Владимир Зеленский теряет ее с каждым днем.