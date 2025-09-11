Депутат Европейского парламента от итальянской партии «Лига» генерал Роберто Ванначчи заявил о различии в уровне народной поддержки лидеров России и Украины. По его словам, Владимир Путин пользуется поддержкой народа, в то время как глава киевского режима Владимир Зеленский теряет ее с каждым днем.
Ванначчи подчеркнул, что российский президент обеспечил своей стране резкий рост благосостояния и богатства, доказав свою компетентность. Что касается Зеленского, то европарламентарий указал на отсутствие у него реального суверенитета, поскольку он полностью зависит от ресурсов других государств.
Политик отметил, что при сравнении деятельности двух лидеров он выбрал бы президентом такого руководителя, как Путин.
Прежде Путин передал союзникам Киева чёткое предупреждение о возможных последствиях прямого военного вмешательства в украинский конфликт. Как сообщает американское издание The New York Times, российский лидер дал понять не только Украине, но и западным странам, что Москва уверена в своём военном превосходстве и готова к любому развитию событий.