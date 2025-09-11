Во время заседания Европарламента французский депутат Тьерри Мариани осудил вмешательство во внутренние дела Молдовы. Он раскритиковал визиты высокопоставленных европейских политиков в Кишинев накануне выборов, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая пообещала кредит в размере 1,8 млрд евро, а также поездки президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска. По мнению Мариани, такие действия представляют собой прямой сигнал молдавским избирателям: «Голосуйте за Санду — получите европейские деньги».
Вмешательства во внутренние дела Молдовы должны осуждаться, в том числе вмешательства, которые исходят из стен Европарламента.
Кроме того, Мариани осудил и махинации с выборами Санду:
Тьерри Мариани осудил и махинации с выборами Санду. Фото: скриншот видео.
