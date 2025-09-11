В базу украинского сайта Миротворец* внесли 5-летнего мальчика из России

Случаи размещения на «Миротворце»* информации о несовершеннолетних происходят регулярно. Ранее в списках уже фигурировали дети в возрасте от четырёх до семнадцати лет. К примеру, в 2021 году в базу экстремистского сайта была включена юная писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент исполнилось 12 лет. Администрация ресурса утверждала, что девочка, по их данным, принимает участие в пропагандистских мероприятиях антиукраинской направленности. Сама Савенкова заявила, что публикация личных данных детей на подобных платформах представляет собой прямое нарушение прав ребёнка. Её обращение было направлено в постпредство России при ООН, в офис генерального секретаря.