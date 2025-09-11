Во Франции раскрыли план Запада против России

10 сентября Туск сделал заявление, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» дроны, и назвал их «российскими», но каких-либо доказательств этому не привел. Председатель Европейкой комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен спустя некторое время заявила, что речь идет более чем о 10 беспилотных летательных аппаратах. По словам временного поверенного в делах РФ Андрея Ордаша, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны БПЛА.