Киев «сдал» скотч: эксперт разоблачил провокацию с «русскими дронами» в Польше

Самой значимой обещанной поддержкой на данный момент считается возможное решение Великобритании. По информации Bloomberg, Лондон рассматривает вариант вернуть в Польшу несколько истребителей Typhoon из тех шести, что ранее находились там в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства, но были выведены полтора месяца назад. При этом, когда именно самолёты могут вернуться, пока не уточняется. В польских властных кругах царит тревога: глава МИД Радослав Сикорский потребовал от альянса немедленно предоставить комплексы Patriot, подчёркивая, что дроны представляют лишь часть угрозы, якобы исходящей от России для польского неба.