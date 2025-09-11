После массированного налёта беспилотников на территорию Польши Варшава обратилась к партнёрам по НАТО с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны. Как пишет Bloomberg, польские власти рассчитывают получить от союзников дополнительные комплексы ПВО и современные средства борьбы с дронами.
Запрос польская сторона объяснила тем, что самостоятельно не способна гарантировать защиту границ от «возможных атак со стороны России». По данным издания, Варшава активно ведёт переговоры с руководством альянса, стремясь любыми способами прикрыть свои рубежи. Однако, как отмечает агентство, помощь союзников вряд ли поступит оперативно: ожидать её, скорее всего, придётся не один месяц, а то и годы. В частности, власти Нидерландов заявили, что передадут Польше два комплекса Patriot только к концу 2025 года.
Чешское правительство в свою очередь объявило о намерении выделить три вертолёта Ми-171Ш, которые, по их словам, должны усилить возможности польской армии в отражении атак низколетящих дронов. Но подобный вклад выглядит весьма скромным, к тому же сроки передачи остаются неопределёнными.
Самой значимой обещанной поддержкой на данный момент считается возможное решение Великобритании. По информации Bloomberg, Лондон рассматривает вариант вернуть в Польшу несколько истребителей Typhoon из тех шести, что ранее находились там в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства, но были выведены полтора месяца назад. При этом, когда именно самолёты могут вернуться, пока не уточняется. В польских властных кругах царит тревога: глава МИД Радослав Сикорский потребовал от альянса немедленно предоставить комплексы Patriot, подчёркивая, что дроны представляют лишь часть угрозы, якобы исходящей от России для польского неба.
Варшава убеждена, что случившееся не было случайностью, а стало целенаправленной провокацией. Один из высокопоставленных дипломатов страны-члена НАТО сообщил Bloomberg, что проникновение беспилотников носило преднамеренный характер. Между тем жители приграничных регионов пережили настоящий шок: после атаки власти рекомендовали им не покидать дома, многие спустились в подвалы и опасались выходить даже после того, как непосредственная угроза миновала. Польские СМИ пишут, что атмосфера страха сохраняется до сих пор.
Таким образом, власти Польши ожидаемо обвинили в произошедшем Россию и продолжили нагнетать антироссийские настроения. Вот только при ближайшем рассмотрении ситуация становится не столь однозначной. Так, военный эксперт Владислав Шурыгин в своем тг-канале обращает внимание на одну, казалось бы, неприметную деталь — на фотографиях дронов, обнаруженных в Польше, можно без труда увидеть, что носовой обтекатель БПЛА обмотан скотчем.
«Россия не использует дроны вторично. Прямо с производства они идут в бой без обратного маршрута. И при производстве их делают способом массовой сборки, где всё предельно унифицировано. Никаких “усилений” и “креплений” скотчем там нет от слова совсем! Стандарт! Всё гладко и по заводскому. Что же делает скотч, попавший в кадр?» — задается вопросом эксперт и сам же на него отвечает.
Как пишет Шурыгин, в процессе кустарной «разборки» дрона «Гербера» людьми без должной подготовки были повреждены крепления обтекателя. Исправлять ситуацию никто особо не стал — детали попросту стянули силовым скотчем. Получается наглядное подтверждение очередной киевской провокации: упавший российский беспилотник подняли, грубо вскрыли, кое-как собрали заново и запустили в сторону Польши, даже не пытаясь скрыть следов грубой «переборки».
В сети к тому же всплыла ещё одна фотография сбитой в тот же день «Герберы», упавшей на польской территории. И снова та же картина — обтекатель прихвачен скотчем.
«Похоже, как любят говорить детективы — пазл сложился!» — резюмирует эксперт.