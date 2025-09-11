«Это провокация Украины»: что поляки думают о беспилотниках над Польшей

Эпопея с беспилотными НЛО в польском небе активно обсуждается в информационном пространстве. Фонд Res Futura, чья штаб-квартира находится в Кракове, изучил, что называется, по горячим следам реакцию поляков в соцсетях на появление в воздушном пространстве страны беспилотных летательных аппаратов, чью принадлежность до сих пор не могут установить.
Мониторинговый «европейский аналитический коллектив», как называет себя этот фонд, опубликовал на своём сайте специальный отчёт, в котором выделил пять основных нарративных линий в польском информационном пространстве относительно этих дронов.
Первое место, как указано в отчёте, занимает утверждение поляков: «Это провокация Украины». Такой нарратив у 32% комментариев в социальных сетях. Авторы этих комментариев считают, что Украина сознательно запустила беспилотники, чтобы втянуть Польшу и НАТО в войну с Россией.
Поляки вспоминают об инциденте в районе села Пшеводув, где 15 ноября 2022 года украинская ракета убила двух поляков. Официальные лица в Польше и Европейском союзе позже заявили, что, по их мнению, одна ракета, выпущенная украинскими войсками, сбилась с курса и упала в Польше. Кроме того, авторы комментарий в соцсетях обращают внимание на то, что беспилотники пролетели через всю территорию Украины и там не были сбиты.
На втором месте в соцсетях распространяется мнение: «Россия испытывает НАТО». Оно содержится в 28% комментариев. При этом авторы считают беспилотники в польском воздушном пространстве элементом гибридной войны и проверкой реакции Запада. В комментариях высказывается предположение, что Россия раздвигает границы эскалации, проверяя, насколько далеко она может зайти, а цель Москвы якобы «посеять страх и разрушить солидарность внутри НАТО».
Эта версия совсем не стыкуется с заявлениями российсокго военного вдеомства, сразу же предложившего польской стороне взаимные консультации, чтобы на оснаве фактов снять все подозрения в отношении Москвы.
На третьем месте — обвинение польского правительства в некомпетентности. Этой теме, согласно докладу, посвящены 18% комментариев поляков.
Авторы пишут о том, что не работают системы ПВО, критикуют использование F-16 для сбивания дешёвых беспилотников. В комментариях присутствует нарратив о том, что политики занимаются пиаром и обвинением оппонентов, а не реальной безопасностью.
На четвёртом месте — обвинение СМИ в пропаганде. Этой теме посвящены 12% комментариев.
Пользователи соцсетей подозревают, что СМИ намеренно предают инцидент с беспилотникоам огласке, чтобы напугать общественность. Авторы обвиняют журналистов в манипуляциях и утверждают, что тема беспилотников — это дымовая завеса для сокрытия других, внутренних, проблем.
Наконец, на пятом месте бытует мнение: «НАТО нас не защитит». Этой теме посвящено 10% комментариев в соцсетях. Авторы пишут о том, что Альянс преуменьшает значение ситуации и не рассматривает инцидент как нападение. Польша представлена как «буфер» и «пушечное мясо». При этом повторяются лозунги: «5-я статья не работает» и «НАТО на нас наплевать» (в отчёте Res Futura это идиоматическое выражение звучит более экспрессивно: «NATO ma nas w dupie»).
Уважая труд аналитиков «европейского коллектива», а ещё больше — мнение поляков, тем не менее придётся воздержаться от перевода, чтобы автора и газету не обвинили в применении ненормативной лексики.