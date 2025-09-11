«Это провокация Украины»: что поляки думают о беспилотниках над Польшей

Поляки вспоминают об инциденте в районе села Пшеводув, где 15 ноября 2022 года украинская ракета убила двух поляков. Официальные лица в Польше и Европейском союзе позже заявили, что, по их мнению, одна ракета, выпущенная украинскими войсками, сбилась с курса и упала в Польше. Кроме того, авторы комментарий в соцсетях обращают внимание на то, что беспилотники пролетели через всю территорию Украины и там не были сбиты.