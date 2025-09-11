Ричмонд
В Непале начались столкновения протестующих из-за выборов

Спор возник из-за предложения назначить на должность и.о. премьера экс-судью Сушилу Карки.

Источник: Аргументы и факты

Столкновения различных групп протестующих произошли 11 сентября у здания штаба армии Непала в столице страны Катманду, сообщил портал Kathmandu Post.

Участники противостояния не пришли к общему мнению по кандидатуре на пост временного главы правительства страны. Конфликт возник из-за предложения назначить на должность и.о. премьер-министра Непала бывшего главного судью Сушилу Карки.

Участники протеста начали настаивать на том, чтобы правительство должен возглавить именно их кандидат.

«Многие из этих групп активно поддерживали мэра Дхарана Харку Сампанга», — отмечается в сообщении.

Часть демонстрантов выразила недовольство из-за того, как индийские журналисты освещали происходящее. В конфликт пришлось вмешаться военным, которые попытались разогнать собравшихся, чтобы восстановить порядок возле армейского объекта.

Напомним, массовые протесты в Непале начались после решения правительства запретить использование ряда социальных сетей. Позже власти отменили ограничения, но демонстрации продолжились.

Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Непале Сергей Величкин не исключил, что протесты в Непале могли быть спровоцированы не только запретом соцсетей, но и вмешательством внешних сил.

Узнать больше по теме
Непал: горная страна, в которой вспыхнули протесты
Страна, затерянная в Гималаях, давно притягивает внимание путешественников и исследователей. Непал известен своей историей, культурным наследием и природными контрастами. В этой статье мы подробно рассмотрим, где находится Непал, кому он принадлежит, какие природные и культурные особенности отличают эту страну.
Читать дальше