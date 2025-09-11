Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оказался в центре скандала. Сначала бывший украинский чиновник дал интервью, в котором рассказал, что ему пришлось ночью покинуть страну «как вору», а затем в видеообращении он заявил, что никуда не убегал, находится в Южной Корее и планирует вернуться. Журналист Константин Кеворкян в беседе с телеканалом «Царьград» прокомментировал странное поведение бывшего главы МИД Украины.
По словам Кеворкяна, Кулеба является типичным продуктом украинского политикума, который сегодня говорит одно, а завтра — другое. Собеседник телеканала считает, что здесь больше интересна первопричина бегства экс-чиновника, которая заключается в запрете людям, занимающимся и занимавшимся внешнеполитической деятельностью на Украине, покидать страну.
Журналист уточнил, что касается это мера в первую очередь не чиновников, а депутатов. Он обратил внимание на то, что на Украине значительно оживились оппозиционные настроения, и такие персонажи, как мэр Киева Виталий Кличко и многие другие начали активно выезжать за границу, вести переговоры с потенциальными партнерами, что вызвало тревогу на Банковой.
Кеворкян указал, что экс-подчиненные предупредили Кулебу о готовящемся запрете, благодаря чему он успел улизнуть. Собеседник телеканала допускает, что экс-министр, скорее всего, как и другие деятели украинского политикума, вернется в страну лишь после получения твердых гарантий безопасности. Журналист полагает, что Кулеба их получит, поскольку он много знает и еще пригодится киевскому режиму.
