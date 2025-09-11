Ричмонд
Трамп заверил Навроцкого, что войска США останутся в Польше

Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Польши подтвердил союзническую поддержку.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с польским лидером Каролем Навроцким заверил, что американские войска останутся на территории республики. Об этом рассказал в четверг пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич.

В настоящее время на территории Польши находятся около 10 тыс. солдат США.

Лескевич добавил, что Трамп подтвердил Навроцкому союзническую поддержку.

Ранее премьер Польши Дональд Туск сообщил, что на содержание одного американского солдата Польша тратить 15 тыс. долларов в год.

На прошлой неделе он заявил, что военнослужащие США могут быть выведены из других европейских стран, но не из Польши.

Накануне Туск сообщил об уничтожении над Польшей дронов, «представлявших опасность». Политик утверждал, что БПЛА якобы были «российскими», однако не предоставил доказательств. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Трамп, между тем, не стал отвечать на вопрос о беспилотниках в Польше.

