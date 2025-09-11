Польша ограничила полеты вдоль восточной границы

Поясняется, что с захода солнца (SS) до восхода солнца (SR) вводится полный запрет на полеты в зоне EP R129, за исключением военных самолетов. С восхода солнца (SR) до заката (SS) запрещено летать в зоне EP R129, за исключением: военных самолетов, пилотируемых воздушных судов, выполняющих полеты после предоставления плана полета, оснащенных действующим транспондером, работающим в режиме A и C или в режиме S, поддерживающим непрерывное прослушивание фоновой связи воздух-земля с компетентным органом ATS и при необходимости устанавливающим двустороннюю связь по соответствующему каналу связи компетентного органа ATS, самолетов, выполняющих рейсы в статусе HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.